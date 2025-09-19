লাউয়াছড়া বনে ট্রেনে কাটায় যুবক নিহত

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে লাউয়াছড়া বনে ট্রেনে কাটায় নিহত এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে লাউয়াছড়া বনের মাগুরছড়া জায়গা থেকে লাশটি উদ্ধার করে রেলওয়ে পুলিশ। নিহত যুবকের পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাঁর বয়স আনুমানিক ২১ বছর। শ্রীমঙ্গল রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার মো. সাখাওয়াত হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয়রা জানায়, মাগুরছড়া এলাকায় ট্রেনের নিচে পড়ে অজ্ঞাতনামা এক যুবক নিহত হন। পরে বিষয়টি শ্রীমঙ্গল স্টেশনমাস্টার এবং পুলিশকে জানানো হয়।
শ্রীমঙ্গল রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘মাগুরছড়ায় রেললাইনের পাশে একটা লাশ পড়ে আছে, এমন খবর আমাদের কাছে আসে। পরে আমরা শ্রীমঙ্গল জিআরপি পুলিশকে খবর দিই। তবে কোন ট্রেনে ওই যুবক কাটা পড়েছে, সেটা বলতে পারছি না।’
শ্রীমঙ্গল রেলওয়ের থানা-পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) ননি গোপাল জানান, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানোর হয়েছে।