হোম > সারা দেশ > মৌলভীবাজার

দাবি আদায়ে ট্রেন আটকে দিলেন আন্দোলনকারীরা

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

কুলাউড়ায় ট্রেন আটকে দেন আন্দোলনকারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় সিলেটের ট্রেনযাত্রীদের চলমান আট দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আট দফা দাবি বাস্তবায়ন আন্দোলন কুলাউড়ার ব্যানারে জংশন স্টেশন প্ল্যাটফর্মে শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত এ কর্মসূচি পালিত হয়। এতে উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার কয়েক শতাধিক মানুষ অংশ নেন।

এ সময় সিলেট থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী আন্তনগর পাহাড়িকা এক্সপ্রেস ট্রেন প্রায় আধা ঘণ্টা আটকে রাখেন বিক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীরা।

ট্রেন আটকের খবর পেয়ে উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, সেনাবাহিনী ও রেলওয়ে কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে এসে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। একপর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মহিউদ্দিনের মাধ্যমে রেলওয়ের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক (ডিআরএম) মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আরিফের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের মোবাইলে কথা হয়। এ সময় ইউএনও মো. মহিউদ্দিন, কুলাউড়া থানার ওসি মো. ওমর ফারুক, রেলওয়ে থানার ওসি জাহাঙ্গীর হোসেন, স্টেশনমাস্টার রোমান আহমদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় আট দফা দাবির বিষয়টি রেলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আরিফকে মোবাইলে অবহিত করেন নেতৃবৃন্দ। আলোচনার একপর্যায়ে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেন রেলের ওই কর্মকর্তা। তখন জনদুর্ভোগের কথা চিন্তা করে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেন আন্দোলনকারীরা। পরে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

কর্মসূচিতে বক্তারা আট দফা দাবি তুলে ধরে তা মেনে নিতে রেলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানান। দাবিগুলো হচ্ছে, সিলেট-ঢাকা ও সিলেট-কক্সবাজার রেলপথে দুটি নতুন ট্রেন চালু, সিলেট-আখাউড়া সেকশনের রেলপথ সংস্কার করে ডুয়েলগেজে উন্নীত করা, সিলেট-আখাউড়া লোকাল ট্রেন চালু, সিলেট অঞ্চলে বন্ধ হয়ে যাওয়া রেলস্টেশনগুলো চালু, কুলাউড়া স্টেশনে টিকিট বরাদ্দ বাড়ানো ও কালোবাজারি বন্ধসহ সিলেট থেকে ঢাকাগামী আন্তনগর কালনী ও পারাবত এক্সপ্রেসের আজমপুর স্টেশন-পরবর্তী যাত্রাবিরতি বন্ধ এবং সব ট্রেনে নতুন ইঞ্জিন সংযোজন ও যাত্রী অনুপাতে অতিরিক্ত বগি সংযোজন।

আট দফা দাবি বাস্তবায়ন আন্দোলনের সমন্বয়ক ও প্রেসক্লাব কুলাউড়ার সভাপতি আজিজুল ইসলাম সভাপতিত্ব করেন। কর্মসূচিতে একাত্মতা পোষণ করে বক্তব্য দেন জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য নওয়াব আলী আব্বাছ খান, উপজেলা বিএনপির সভাপতি জয়নাল আবেদীন বাচ্চু ও সাধারণ সম্পাদক বদরুজ্জামান সজল, উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মো. জাকির হোসেন, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ফজলুল হক খান সাহেদ, কুলাউড়া প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক খালেদ পারভেজ বখ্শ, আট দফা দাবি বাস্তবায়ন সিলেটের সমন্বয়ক আমিন উদ্দিন প্রমুখ।

বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘প্রায় তিন মাস ধরে শান্তিপূর্ণ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। কিন্তু রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এই আন্দোলনে কোনো ধরনের প্রতিকার না করায় আমরা কঠোর আন্দোলন করেছি। রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে সিলেট বিভাগ সব সময় বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। সিলেট বিভাগের রেললাইন সবচেয়ে বেশি অবহেলিত ও উন্নয়ন বঞ্চিত। এ অঞ্চলের ট্রেনগুলোর ইঞ্জিন ও বগির অবস্থা খুবই নাজুক। পথে পথে প্রায়ই ইঞ্জিন নষ্ট হয়। এতে যাত্রীরা প্রতিনিয়ত ভোগান্তি পোহান। সারা দেশের তুলনায় সিলেট বিভাগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। অথচ রেল বিভাগ আয়ের ক্ষেত্রে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যদি আট দফা দাবি বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ না করেন, শুধু অবস্থান ধর্মঘট নয় আগামীতে গোটা সিলেটজুড়ে রেল অবরোধের ডাক দেওয়া হবে।’

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে কুলাউড়া জংশন স্টেশনসহ বিভিন্ন বন্ধ রেলস্টেশনে, সিলেট রেলস্টেশন, শ্রীমঙ্গল, ভাটেরা, টিলাগাঁও, লংলা রেলস্টেশন এবং সর্বশেষ কুলাউড়া জংশন স্টেশনে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালিত হয়েছে। দাবি আদায়ে রেলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন দপ্তরে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়।

সম্পর্কিত

শেভরনের পাইপলাইনে অগ্নিকাণ্ড: দগ্ধ বাবা-ছেলের মৃত্যু

মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি: সম্মানী আত্মসাৎ, বরাদ্দে নয়ছয়

শ্রীমঙ্গলে ২৫ কেজি ওজনের অজগর সাপ উদ্ধার

সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে স্থানীয় ধান

লাউয়াছড়া বনে ট্রেনে কাটায় যুবক নিহত

পিবিআই হাজতে হত্যা মামলার আসামির আত্মহত্যা

শখের বসে বাগান করে বাজিমাত শিক্ষকের, ১০০-এর বেশি প্রজাতির গাছ

নদের স্রোতে ভেসে আসা গাছেই জীবন-জীবিকা

ধানখেত থেকে গলাকাটা লাশ উদ্ধার

মৌলভীবাজারে সাজায়ও থামছে না বালু লুট
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা