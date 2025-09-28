হোম > সারা দেশ > মৌলভীবাজার

চা-বাগানের নালায় পড়েছিল শ্রমিকের লাশ

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলায় একটি চা-বাগানের নালা থেকে রামবচন গোয়ালা নামের এক চা-শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার কাপনাপাহাড় চা-বাগানের নালা থেকে লাশটি উদ্ধার করে জুড়ী থানা-পুলিশ।

রামবচন গোয়ালা ক্লিভডন চা-বাগানের শ্রমিক ছিলেন। তিনি কুলাউড়া উপজেলার বাসিন্দা।

স্থানীয়রা জানান, কাপনাপাহাড় চা-বাগানের নালায় লাশ দেখতে পেয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পরে ঘটনাস্থলে এসে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তারা আরও জানায়, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় বাগানের এক যুবক রামবচনকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যায়। এর পর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

জুড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুরশেদুল আলম ভূঁইয়া বলেন, লাশটি জুড়ী থানার অংশে পাওয়া গেছে। তবে তাঁর বাড়ি কুলাউড়া থানা এলাকায়। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

