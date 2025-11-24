মানিকগঞ্জে বাউলভক্তদের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা

মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পীদের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে। আজ সোমবার বিকেলে মানিকগঞ্জ সদর থানায় মামলাটি করেন আহত বাউলশিল্পী আব্দুল আলিম। তিনি শিবালয় উপজেলার শাকরাইল এলাকার মো. ইউসুফ আলী ছেলে।
মামলায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
এর আগে গতকাল রোববার সকালে জেলা শহরের দক্ষিণ সেওতা এলাকায় গ্রেপ্তার বাউলশিল্পী আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধনের আয়োজন করেন তাঁর অনুসারীরা। কর্মসূচি শুরুর একটু পরেই হামলা হয়।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামাল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বাউলশিল্পীদের ওপর হামলার ঘটনায় আহত বাউল আব্দুল আলিম মামলা করেছেন। মামলায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে হামলার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে। এ ছাড়া হামলার ঘটনায় রোববার পুলিশের পক্ষ থেকে একটি জিডি করা হয়েছে।’
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ধর্মীয় কটূক্তির অভিযোগে আবুল সরকারের ফাঁসির দাবিতে রোববার সকালে মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিক্ষোভ করেন একদল লোক। বিক্ষোভ শেষে তাঁরা মিছিল নিয়ে সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠের পাশে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে সমবেত হন। এ সময় আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে শহীদ রফিক সড়কে মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাব চত্বরে পূর্বঘোষিত মানববন্ধনের প্রস্তুতি নিতে বেশ কয়েকজন বাউল ওই এলাকায় অবস্থান করছিলেন। পরে মিছিলের লোকজন মানববন্ধনে আসা বাউলশিল্পীদের ধাওয়া করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে আবুল সরকারের পক্ষের তিনজনসহ অন্তত চারজন আহত হন।