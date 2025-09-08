হোম > সারা দেশ > মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জে পরিবেশবান্ধব চুলা ও হাজল মেলা

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  

পরিবেশবান্ধব চুলা ও হাজল মেলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জে ব্যতিক্রমী নানা আয়োজনে কৃষক-কৃষাণীদের নিয়ে পরিবেশবান্ধব চুলা ও হাজল মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সদর উপজেলার পুটাইল ইউনিয়নের মান্তা মধ্যপাড়া গ্রামে দিনব্যাপী দুই শতাধিক কৃষক-কৃষাণী ও মান্তা নারী সংগঠনের আয়োজনে এবং বেসরকারি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান বারসিকের সহযোগিতায় এ মেলার আয়োজন করা হয়।

মেলায় স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা মাটি দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের চুলা প্রদর্শন করেন ৩৫ জন কৃষাণী। এর মধ্যে ছিল ছাবনা চুলা, পদ্ম চুলা, তিন তালা চুলা, তিন ঝিক চুলা, বন্ধু চুলা, ঝিকছাড়া চুলা ও খেলনা চুলা। প্রদর্শনকারীদের মতে, এসব চুলায় ধোঁয়া কম হয়, জ্বালানি সাশ্রয় হয় এবং চোখের ক্ষতি কম হয়।

পরিবেশবান্ধব চুলা ও হাজল মেলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন মান্তা নারী সংগঠনের সভাপতি রেনু বেগম, সহসভাপতি বিউটি আক্তার, বারসিকের সহযোগী কর্মসূচি কর্মকর্তা সুবীর কুমার সরকার, সহযোগী গবেষণা কর্মকর্তা শ্যাময়েল হাসদা ও আলপনা রানী সরকার।

বক্তারা বলেন, পরিবেশবান্ধব চুলা গ্রামীণ জীবনে জ্বালানি সাশ্রয়, ধোঁয়া ও কালি কমানো এবং পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আলোচনা শেষে হাতে-কলমে হাজল তৈরির (ডিম ফোটানোর জন্য দেশি মুরগির তা দেওয়ার একটি বিশেষ পাত্র, যা সাধারণত এঁটেল মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়) প্রশিক্ষণ দেন আদর্শ কৃষাণী রেনু বেগম। তিনি জানান, হাজল ব্যবহারের মাধ্যমে শতভাগ ডিম ফুটানো সম্ভব হয় এবং খাবারের জন্য মুরগিকে বাইরে যেতে হয় না। গ্রামের আরও কৃষাণী হাজল তৈরির উদ্যোগ নেবেন বলেও অনুষ্ঠানে উল্লেখ করা হয়।

সম্পর্কিত

যমুনায় ভাঙছে চর বাঘুটিয়া

মানিকগঞ্জে শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার দায়ে একজনকে ৫ বছরের কারাদণ্ড

ধলেশ্বরীর ভাঙনে ভিটেমাটি হারাচ্ছে গ্রামবাসী

নদীভাঙন: আশ্রয়হীনতার শঙ্কায় দানশীল ছোরহাব উদ্দিন

দৌলতপুরে অবৈধ ৬ বালুবাহী বাল্কহেড জব্দ ও জরিমানা

‘প্রশাসন এক লাখ টাকার লোভও সামলাতে পারে না’

মানিকগঞ্জে পিকআপ-ভ্যান সংঘর্ষে নিহত ১

পদ্মার স্রোতে পাটুরিয়া ফেরিঘাটে অচলাবস্থা, দুর্ভোগে যাত্রী-শ্রমিক

নাশকতা মামলায় কারাগারে আওয়ামী লীগ নেতা

পাটুরিয়ায় ঢাকা–আরিচা মহাসড়ক সাড়ে ৩ ঘণ্টা অবরোধ, ভোগান্তিতে পড়ে মানুষ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা