স্কুলবাসে আগুন দিয়ে চালক হত্যা, ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

ঘিওর, (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি

গ্রেপ্তার মোনায়েম মুস্তাকিম রহমান খান অনিক। ছবি: সংগৃহীত

মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলায় স্কুলবাসে অগ্নিসংযোগ ও বাসচালক হত্যার মামলায় আরুয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ও জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি মোনায়েম মুস্তাকিম রহমান খান অনিককে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) পুলিশ।

আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর আদাবর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ডিবির একটি দল তাঁকে আটক করে।

জেলা ডিবির এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, জেলা গোয়েন্দা শাখা (পূর্ব) ও শিবালয় থানার যৌথ অভিযানে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে অনিককে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি ঘোনাপাড়া এলাকার মৃত সাইফুর রহমান খান সুলতানের ছেলে।

শিবালয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আমান উল্লাহ জানান, স্কুলবাসে অগ্নিসংযোগ ও বাসচালক হত্যার ঘটনায় মামলায় সন্দেহভাজন হিসেবে অনিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এর আগে আজ সকাল সাড়ে ৮টার দিকে অগ্নিদগ্ধ বাসচালক পারভেজ খান (৪৫) জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। পারভেজ মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার বাড়াইভিকরা গ্রামের বাসিন্দা এবং দি হলি চাইল্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিবহনচালক ছিলেন।

গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ফলসাটিয়া বাসস্ট্যান্ডে পার্কিং করা স্কুলবাসে দুর্বৃত্তরা আগুন দিলে ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা পারভেজ দগ্ধ হন। পরে তাঁকে ঢাকায় বার্ন ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়।

এ ঘটনায় স্কুলের অধ্যক্ষ বাদী হয়ে মামলা করেছেন। চালকের মৃত্যু হওয়ায় মামলায় হত্যার ধারা যুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

