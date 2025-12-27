মানিকগঞ্জে বিআইডব্লিউটিএর নতুন গোডাউনে আগুন, আহত ৩

মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার আরিচাঘাট এলাকায় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) একটি নবনির্মিত গোডাউনে আগুন লেগেছে। আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে ট্রাক টার্মিনালসংলগ্ন গোডাউনটিতে আগুন লাগে। এতে গোডাউনের পাশের একটি দেয়াল ধসে পড়ে তিন পথচারী আহত হয়েছেন।
স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেলে সাড়ে ৪টার দিকে হঠাৎ করেই গোডাউনের ভেতর থেকে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন পুরো গোডাউনে ছড়িয়ে পড়ে এবং চারপাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। খবর পেয়ে আরিচাঘাট ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। অগ্নিকাণ্ডের সময় গোডাউনের পাশের একটি দেয়াল ধসে পড়লে তিন পথচারী আহত হন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত উথলী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি।
মানিকগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক আবদুল হামিদ বলেন, ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটের প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। গোডাউনটি বিআইডব্লিউটিএর মালামাল রাখার জন্য নির্মাণ করা হয়। আগুন লাগার সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তদন্ত সাপেক্ষে বিস্তারিত জানানো হবে।
এদিকে আগুনের বিষয়ে কথা বলতে বিআইডব্লিউটিএর স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তাঁদের পাওয়া যায়নি।