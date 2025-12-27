হোম > সারা দেশ > মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জে বিআইডব্লিউটিএর নতুন গোডাউনে আগুন, আহত ৩

মানিকগঞ্জ ও ঘিওর প্রতিনিধি 

বিআইডব্লিউটিএর গোডাউন থেকে কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার আরিচাঘাট এলাকায় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) একটি নবনির্মিত গোডাউনে আগুন লেগেছে। আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে ট্রাক টার্মিনালসংলগ্ন গোডাউনটিতে আগুন লাগে। এতে গোডাউনের পাশের একটি দেয়াল ধসে পড়ে তিন পথচারী আহত হয়েছেন।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেলে সাড়ে ৪টার দিকে হঠাৎ করেই গোডাউনের ভেতর থেকে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন পুরো গোডাউনে ছড়িয়ে পড়ে এবং চারপাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। খবর পেয়ে আরিচাঘাট ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। অগ্নিকাণ্ডের সময় গোডাউনের পাশের একটি দেয়াল ধসে পড়লে তিন পথচারী আহত হন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত উথলী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি।

মানিকগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক আবদুল হামিদ বলেন, ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটের প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। গোডাউনটি বিআইডব্লিউটিএর মালামাল রাখার জন্য নির্মাণ করা হয়। আগুন লাগার সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তদন্ত সাপেক্ষে বিস্তারিত জানানো হবে।

এদিকে আগুনের বিষয়ে কথা বলতে বিআইডব্লিউটিএর স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তাঁদের পাওয়া যায়নি।

সম্পর্কিত

৪২ দিন আগে মিশনে গিয়ে সুদানে ড্রোন হামলায় আহত মানিকগঞ্জের চুমকি

ঘিওরে সারবোঝাই ট্রাক উল্টে পড়ল নদীতে, ৬ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতির দাবি

অটোরিকশা থেকে ছিটকে পড়ে ট্রাকচাপায় শিশুর মৃত্যু

আলেম-ওলামাদের গ্রেপ্তার করলে ডিসি-এসপিদের খোলা মাঠে বিচার করা হবে— হেফাজত নেতার হুমকি

কালীগঙ্গায় ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

অভিযোগের পাহাড় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে

মানিকগঞ্জে জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে দুর্বৃত্তদের আগুন, পুড়ে গেছে নিচের অংশ

একটি গুপ্ত গ্রুপ ষড়যন্ত্র করছে, সজাগ থাকতে হবে: আফরোজা খানম

মানিকগঞ্জে ৮২ জাতের ধান চাষে গবেষণা, প্রত্যন্ত গ্রামে নিরাপদ কৃষির নতুন স্বপ্ন

সিংগাইরে নিখোঁজ ব্যক্তির মাথা থেঁতলানো লাশ মিলল রাস্তার পাশে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা