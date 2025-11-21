হোম > সারা দেশ > মাদারীপুর

নছিমন-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে প্রাণ গেল দুই বন্ধুর

মাদারীপুর প্রতিনিধি

রাজৈর থানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলায় মোটরসাইকেল ও ইঞ্জিনচালিত নছিমনের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই বন্ধু মারা গেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁরা মারা যান। রাতে তাঁদের লাশ গ্রামের বাড়িতে এনে দাফন করা হয়।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন রাজৈর উপজেলার কবিরাজপুর ইউনিয়নের চাঁনপট্টি এলাকার সিদ্দিক খালাসীর ছেলে রাজন খালাসী (১৭) এবং হান্নান মল্লিকের ছেলে ইমন মল্লিক (১৯)। তাঁরা দুজন বন্ধু ছিলেন।

এর আগে গতকাল দুপুরে মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার টেকেরহাট-কবিরাজপুর সড়কের চাঁনপট্টি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাজন ও ইমন দুজনই মাদারীপুরের সীমান্তবর্তী এলাকা ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার কালামৃধা বাজারে ফার্নিচারের দোকানে কাজ করতেন। গতকাল দুপুরে খাবার খাওয়ার জন্য বাড়িতে আসেন। পরে মোটরসাইকেল নিয়ে দোকানে যাওয়ার পথে বিপরীত দিক থেকে আসা টেকেরহাটগামী একটি নছিমনের (ইঞ্জিনচালিত টমটম) মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় মোটরসাইকেলটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং রাজন ও তাঁর বন্ধু ইমন গুরুতর আহত হন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে রাজৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়। সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুজনই মারা যান। গতকাল রাতে দুজনের লাশ তাঁদের বাড়িতে এনে দাফন করা হয়েছে।

রাজৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাসুদ খান বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজখবর নেওয়া হবে।’

