ভ্যান ছিনতাই করতে হত্যা, ১২ দিন পর মিলল চালকের লাশ

মাদারীপুরের শিবচরে নিখোঁজের ১২ দিন পরে মিজান শেখ (৪৫) নামের এক ভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবারর (১২ আগস্ট) ভোরে উপজেলার মাদবরের চর ইউনিয়নের বাখরের কান্দি এলাকায় মাটিচাপা অবস্থায় মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।
ভ্যান ছিনতাই করতেই এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে বলে জানান সহকারী পুলিশ সুপার (শিবচর সার্কেল) মো. সালাহ উদ্দিন।
জানা গেছে, গত ৩১ জুলাই ভ্যান নিয়ে বের হয়ে আর বাড়ি ফেরেননি পাঁচ্চর ইউনিয়নের পশ্চিম বালাকান্দি এলাকার মৃত আজিজ শেখের ছেলে ভ্যানচালক মিজান। পরদিন নিখোঁজের স্ত্রী রহিমা বেগম বাদী হয়ে শিবচর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। পরে নিখোঁজ ব্যক্তিকে উদ্ধারে নামে শিবচর থানার পুলিশ।
নিখোঁজের মোবাইল নম্বরে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে নুরুল আমিন শামীম (৩২) নামে এক ব্যক্তিকে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার শামীম শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার নাওডোবা এলাকার হাসেম শেখের ছেলে। পরে তার দেওয়া তথ্যমতে শিবচরের বাখরের কান্দি এলাকার খলিলুর রহমান নান্টু নামে এক ব্যক্তির বাড়ির ভেতরে মাটিচাপা অবস্থায় নিখোঁজ মিজানের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
এ বিষয়ে সহকারী পুলিশ সুপার (শিবচর সার্কেল) মো. সালাহ উদ্দিন বলেন, ‘নিখোঁজের পর থেকেই আমরা অভিযানে নামি। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ঘটনার সঙ্গে জড়িত নুরুল আমিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার দেওয়া তথ্যে নিখোঁজ ব্যক্তির মরদেহ মাটি চাপা অবস্থায় উদ্ধার করি। মূলত ভ্যান ছিনতাই করতেই এই হত্যাকাণ্ড বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’