মাদারীপুরে গভীর রাতে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের বিক্ষোভ

মাদারীপুর প্রতিনিধি

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুর সদর উপজেলার মস্তফাপুর ইউনিয়নের ভাঙ্গাব্রিজ এলাকায় বিক্ষোভ করেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরে টায়ার জ্বালিয়ে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। বুধবার (১২ নভেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুর সদর উপজেলার মস্তফাপুর ইউনিয়নের ভাঙ্গাব্রিজ এলাকায় এই বিক্ষোভ করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১৩ নভেম্বর ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচির ঘোষণা দেয় আওয়ামী লীগ। এর অংশ হিসেবে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কর্মীরা মহাসড়কে অবস্থান নেন। পরে টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে স্লোগান দিতে থাকেন। এতে কিছু সময় মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দ্রুত পালিয়ে যায় বিক্ষোভকারীরা।

মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদিল হোসেন বলেন, ‘কিছু যুবক হঠাৎ মহাসড়কে নেমে টায়ার জ্বালিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যাই। তবে এর আগেই তারা পালিয়ে যায়। পরে টহল আরও বাড়ানো হয়।’

