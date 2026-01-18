হোম > সারা দেশ > মাদারীপুর

মাদারীপুরে অটোরিকশার ৩ যাত্রীসহ নিহত বেড়ে ৭

মাদারীপুর প্রতিনিধি

হাসপাতালে স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস একটি অটোরিকশাকে চাপা দিয়ে খাদে পড়ে যায়। এতে সাতজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। রোববার (১৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় মাদারীপুর সদর উপজেলার কেন্দুয়া ইউনিয়নের ঘটকচর এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন মাদারীপুর শহরের কলেজ রোডের ১ নম্বর শকুনি এলাকার নেছার উদ্দিন মুন্সির ছেলে সার্বিক পরিবহনের সহকারী (হেলপার) পান্নু মুন্সি (৫০), একই উপজেলার কুনিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণপাড়া গ্রামের জসিম ব্যাপারীর ছেলে অটোরিকশার চালক সাগর ব্যাপারী (২৫) এবং গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ার জয়ন্ত বিশ্বাসের স্ত্রী কামনা বিশ্বাস (৪০)। অন্য নিহতের নাম পাওয়া যায়নি।

আহতদের মধ্যে একজনের নাম পাওয়া গেছে। তিনি অটোরিকশার যাত্রী মাদারীপুর সদর উপজেলার কেন্দুয়া ইউনিয়নের ঘটকচর এলাকার শাহ আলমের ছেলে রুমান (২৫)। অন্যদের নাম পাওয়া যায়নি। আহতরা বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি ও প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। হাসপাতালে স্বজনদের কান্নায় পরিবেশ ভারী হয়ে উঠেছে।

মাদারীপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস খাদে, নিহত ৬

মাদারীপুরের মোস্তফাপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন আল রশিদ বলেন, মাদারীপুর থেকে সার্বিক পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। মাঝপথে সদর উপজেলার ঘটকচর এলাকায় এলে সামনে থাকা একটি অটোরিকশাকে চাপ দেয়। এতে ঘটনাস্থলে অটোরিকশার তিন যাত্রীসহ সাতজনের মৃত্যু হয়। আহত হয়েছে প্রায় ১০ জন। খবর পেয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশের সদস্যরা উদ্ধার অভিযানে অংশ নেন। দুর্ঘটনায় পর ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

মাদারীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, নিহতদের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। রেকার দিয়ে বাসটি পাড়ে তোলা হয়েছে।

সম্পর্কিত

মাদারীপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস খাদে, নিহত ৬

মাদারীপুরে বিদ্যুতের ৩৩ কেভির খুঁটির যন্ত্রাংশ চুরি

রাজৈরে ‘শয়তানের নিশ্বাস’ দিয়ে ২৪ লাখ টাকা ছিনতাই

শিবচরে গৃহবধূকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ, স্বামী আটক

মাদারীপুরে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় দুই নারীসহ নিহত ৩

মাদারীপুরে স্কুলশিক্ষককে হাতুড়িপেটা

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প: তাঁতপল্লির জমিতে তরমুজ চাষ

ঘন কুয়াশায় ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে তিন গাড়ির সংঘর্ষ, আহত ১০

মাদারীপুরে অতিথি পাখি হত্যা, যুবকের ৭ দিনের কারাদণ্ড

মাদারীপুরে ঘরে ঢুকে যুবককে গলা কেটে হত্যা, আটক ১
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা