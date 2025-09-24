হোম > সারা দেশ > মাদারীপুর

ইতালিতে মাদারীপুরের যুবকের খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার

মাদারীপুর প্রতিনিধি

সাগর বালা অভি। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরের সাগর বালা অভি (২২) নামের এক যুবকের খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার করেছে ইতালির পুলিশ। ইতালি থেকে অভির মৃত্যুর খবর এলে পরিবারে শুরু হয় শোকের মাতম।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে অভির মৃত্যুর খবর পান দেশে থাকা পরিবারের লোকজন। তাঁর পরিবারকে খবরটি জানান নিহত অভির মামাতো ভাই ইতালিপ্রবাসী শুভ বালা ও ভাতিজা মিঠুন তালুকদার।

এ খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন নিহত ব্যক্তির দেশের বাড়িতে ভিড় করছেন।

নিহত সাগর বালা অভি মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার পাখুল্লা গ্রামের কৃষক কুমোদ বালার একমাত্র ছেলে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় আড়াই বছর আগে ধারদেনা করে লিবিয়া হয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালিতে যান সাগর বালা অভি। ইতালিতে একটি রেস্টুরেন্টে কাজ করতেন তিনি। বেশ কয়েক দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন সাগর।

পরে গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টার দিকে ইতালির পিরুগিয়া শহরের স্পোলেটো এলাকায় সাগরের খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার করে সেখানকার পুলিশ। পরে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। ঘটনার পরের দিন আজ বুধবার দুপুরে অভির মৃত্যুর খবর পান পরিবারের লোকজন। এতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সবাই।

নিহত অভির বাবা কুমোদ বালা বলেন, ‘হত্যাকাণ্ডের ঘটনার প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহে, সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ, বিভিন্ন স্থানে তল্লাশিসহ ইতালির পুলিশ কাজ শুরু করেছে। মরদেহের পাশ থেকে আমার ছেলের ব্যবহার করা একটি বৈদ্যুতিক বাইসাইকেলও উদ্ধার করে ইতালির পুলিশ। আমি এ ঘটনার বিচার চাই।’

রাজৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদ খান বলেন, ‘ঘটনার কথা শুনেছি। ভুক্তভোগী পরিবার অভিযোগ দিলে তাদের সহযোগিতা করা হবে।’

