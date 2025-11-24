৭৩ কৃষি কর্মকর্তার পদ শূন্য, ভোগান্তিতে কৃষকেরা

মাদারীপুরের বিভিন্ন উপজেলার ইউনিয়নগুলোতে পর্যাপ্ত কৃষি উপসহকারী কর্মকর্তা পদায়ন না থাকায় নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে কৃষকদের। এতে করে চরমভাবে ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে জেলার কৃষকদের।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মাদারীপুর জেলায় ৫৯টি ইউনিয়ন ও ৪টি পৌরসভা আছে। সে অনুয়ায়ী এখানে ১৮১ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা থাকার কথা। কিন্তু উপসহকারী কর্মকর্তা আছে মাত্র ১০৮ জন। দীর্ঘদিন ধরে জেলায় ৭৩ জন কর্মকর্তা নেই। প্রতিটি ইউনিয়নে তিনজন করে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা থাকার নিয়ম আছে। জনবলসংকটের কারণে কৃষকেরা ঠিকমতো পরামর্শ বা দিকনির্দেশনা পাচ্ছে না বলে একাধিক কৃষক সূত্রে জানা গেছে।
জানতে চাইলে মাদারীপুরের ঝাউদি ইউনিয়নের মাদ্রা গ্রামের কৃষক মো. জয়নাল বলেন, ‘আমরা যদি সব সময় কৃষি কর্মকর্তাদের দিকনির্দেশনায় কাজ করতে পারতাম, তা হলে আমাদের অনেক উপকার হতো। আমরা আরও বেশি ফসল ফলাতে পারতাম। কিন্তু আমরা সব সময় তাঁদের পাই না।’
কালকিনি উপজেলার রমজানপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ রমজানপুর গ্রামের কৃষক আয়ুইব আলী বলেন, ‘দু-তিন মাস পরপর আমাদের এখানে কৃষি অফিস থেকে কর্মকর্তা আসেন। তখন তিনি আমাদের নানা পরামর্শ দেন। কিন্তু তাতে আমাদের তেমন একটা কাজে লাগে না। কারণ, বেশি ভাগ সময়ই আমরা একাই আমাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কাজ করে থাকি।’
রাজৈর উপজেলার আমগ্রামের কৃষক কালাম মৃধা বলেন, ‘নিজেদের অভিজ্ঞতা ও উদ্যোগে বাজার থেকে সার, কীটনাশক কিনে জমিতে দিতে হয়। কিন্তু আমাদের যদি একজন কৃষি কর্মকর্তা সব সময় পরামর্শ দিতেন। তাহলে আমরা সবকিছু ঠিকমতো করতে পারতাম। আর এতে করে ফসলও বেশি হতো। আমাদেরও অনেক উপকার হতো।’
এ বিষয়ে মাদারীপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. রহিমা খাতুন বলেন, ‘ইতিমধ্যেই জনবল চাহিদার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে জানানো হয়েছে। আশা করছি, খুব দ্রুত মাদারীপুর জেলায় ইউনিয়নভিত্তিক উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সংকট কমে যাবে। আর এতে করে কৃষকেরা উপকৃত হবে।’