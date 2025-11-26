ভোটের মাঠে: মনোনয়ন পেতে মাঠে ৩ নারী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অধিকাংশ আসনে প্রার্থিতা ঘোষণা করেছে বিএনপি। এর মধ্যে কয়েকটি আসনের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিয়েছে দলের হাইকমান্ড। ফাঁকা আসনগুলোতে মনোনয়ন পেতে নানা কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন মনোনয়নপ্রত্যাশীরা। এই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই নারীনেত্রীরাও। এরই ধারাবাহিকতায় মাদারীপুরের দুই আসনে মনোনয়ন পেতে মাঠে কাজ করছেন তিন নারী প্রার্থী।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মাদারীপুর-১ আসনের শিবচরে বিএনপি কামাল জামান মোল্লাকে মনোনয়ন দেওয়ার এক দিন পরই প্রার্থিতা স্থগিত করে বিএনপির হাইকমান্ড। এই আসনে মনোনয়ন পেতে কাজ করছেন নাভীলা চৌধুরী ও নাদিরা মিঠু। এদিকে মাদারীপুর-২ আসনে এখনো কারও নাম ঘোষণা না করায় হেলেন জেরীন খানসহ অনেকে উঠান বৈঠকসহ নানা কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন।
মাদারীপুর জেলা বিএনপির সদস্য ও শিবচর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক নাদিরা মিঠু হলেন শিবচর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মরহুম নাজমুল হুদা মিঠু চৌধুরীর স্ত্রী। একই আসনের আরেক নারী মনোনয়নপ্রত্যাশী হলেন সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাবেক এমপি নাভীলা চৌধুরী। তারা দুজনই মনোনয়ন পেতে সভা, সেমিনার, উঠান বৈঠক, মোটরসাইকেল শোডাউনসহ নানা কর্মসূচি করে আসছেন।
শিবচর উপজেলাকে মাদকমুক্ত করার অঙ্গীকার করে নাভীলা চৌধুরী বলেন, সংসদ সদস্য হতে পারলে জনগণের শান্তি ফিরিয়ে আনতে কাজ করব। এ ছাড়াও প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতিটি গ্রামে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপকভাবে উন্নয়ন করার কথা বলেন তিনি।
ব্যাপক ভোটে নির্বাচিত হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে নাদিরা মিঠু বলেন, ‘আমি দীর্ঘদিন ধরে জনগণকে নিয়ে মাঠে কাজ করে আসছি। তা ছাড়া এই উপজেলার উন্নয়নের জন্য আমি সব ধরনের কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।’
এদিকে মাদারীপুর-২ আসনে কোনো প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি বিএনপি। তাই এই আসনে মনোনয়ন পেতে একাধিক প্রার্থী মাঠে আছেন। এর মধ্যে রয়েছেন নারী নেত্রী বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক হেলেন জেরীন খান। মনোনয়ন পেতে দিনরাত মাঠে কাজ করছেন তিনি।
মাদারীপুরকে মডেল জেলা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হেলেন জেরীন খান বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়ন করতে পারলে চাঁদাবাজমুক্ত হবে মাদারীপুর।
জনগণের পাশে থাকার অঙ্গীকার করে তিনি বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছর বাংলাদেশের মানুষ তাদের মূল্যবান ভোট প্রয়োগ করতে পারেনি। জনগণই হচ্ছে বাংলাদেশের মালিক। এই মালিকানা প্রমাণের প্রথম ধাপ হচ্ছে তাদের মূল্যবান ভোট প্রয়োগ।