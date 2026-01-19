কমলনগরে নিখোঁজের ৩ দিন পর যুবকের লাশ উদ্ধার

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে নিখোঁজের তিন দিন পর নুর আলম (৩৩) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকাল ৯টায় উপজেলার মাতাব্বর হাট মেঘনার তীর রক্ষা বাঁধের ব্লকের মধ্যে থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয়রা লাশ পড়ে থাকতে দেখে কমলনগর থানাকে খবর দেন। পুলিশ এসে ব্লক সরিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।
স্থানীয় সূত্র জানায়, নুর আলম সাহেবের হাট ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এবং বশির আহমেদের ছেলে। তিনি দুই সন্তানের বাবা। নদী বাঁধ প্রকল্পে বালু ভরাটের কাজ করতেন। গত শুক্রবার রাত ৯টার দিকে মাতাব্বর হাট বাজার থেকে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলেও আর বাড়ি ফেরেননি। তাঁর পরিবার সব স্বজনের বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করেও না পেয়ে শনিবার কমলনগর থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।
কমলনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদুল আলম জানান, নিখোঁজের তিন দিন পর স্থানীয়দের তথ্যের ভিত্তিতে লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। হত্যার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য তদন্ত চলছে।