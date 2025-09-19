শিক্ষার্থী হত্যা মামলার আসামি বিদেশে পালানোর সময় বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে লক্ষ্মীপুরে শিক্ষার্থী সাদ আল আফনান হত্যা মামলার আসামি কনক কারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছ। গতকাল বৃহস্পতিবার বিদেশে পালানোর সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আজ শুক্রবার দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়।
জানা গেছে, কনক কারি সদর উপজেলার পশ্চিম লক্ষ্মীপুর এলাকার সেলিম উদ্দিনের ছেলে। তিনি জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
শুক্রবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল মোন্নাফ। তিনি বলেন, শিক্ষার্থী সাদ আল আফনান হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি ছিলেন কনক কারি। মামলার পর থেকে তিনি পলাতক ছিলেন। তাঁকে ধরতে বিভিন্ন স্থানে একাধিক অভিযান পরিচালনা করা হয়। সবশেষ বৃহস্পতিবার বিদেশে পালানোর সময় বিমানবন্দর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশ জানায়, ২০২৪-এর ৪ আগস্ট লক্ষ্মীপুর শহরের মাদাম ব্রিজ এলাকায় বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও গুলি চালান আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। এ সময় শিক্ষার্থী সাদ আল আফনানসহ চার শিক্ষার্থী নিহত হন। এ ছাড়া তিন শতাধিক ছাত্র-জনতা গুলিবিদ্ধসহ আহত হয়। এসব ঘটনায় একাধিক মামলা হয়েছে।