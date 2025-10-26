হোম > সারা দেশ > লক্ষ্মীপুর

যে দামে বিক্রি হলো আড়াই কেজির ইলিশটি

কমলনগর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি 

কমলনগরের মতিরহাট মাছঘাটে নিলামে মাছটি বিক্রি হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে এক জেলের জালে ধরা পড়েছে আড়াই কেজি ওজনের একটি বড় ইলিশ। পরে মাছটি ৯ হাজার ২০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। আজ রোববার (২৬ অক্টোবর) সকালে কমলনগরের মতিরহাট মাছঘাটে নিলামে মাছটি কিনে নেন স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ী আমির ব্যাপারী।

জানা গেছে, ভোলার জেলে সাদ্দাম ১৫ জন সঙ্গী নিয়ে তিন দিন আগে সাগরে মাছ শিকারে যান। গতকাল শনিবার (২৫ অক্টোবর) রাতে জাল ফেললে অন্যান্য ইলিশের সঙ্গে ওই বড় ইলিশটিও ধরা পড়ে। পরে মাছটি আড়তে আনা হলে নিলামে সর্বোচ্চ দামে কিনে নেন আমির ব্যাপারী।

আড়তদার বাবুল বলেন, ‘জেলে সাদ্দাম মাঝি আমার আড়তে অনেকগুলো মাছসহ এই বড় ইলিশ নিয়ে আসেন। নিলামে মাছটির দাম ৯ হাজার ২০০ টাকা ওঠে। এত বেশি দামে ইলিশ বিক্রি আমাদের ঘাটে আজকে প্রথম। এত বড় আকারের ইলিশ সচরাচর জালে ধরা পড়ে না।’

মাছ ব্যবসায়ী আমির ব্যাপারী বলেন, ‘আড়াই কেজি ওজনের ইলিশটি ৯ হাজার ২০০ টাকায় কিনেছি। ঢাকার মোকামে বড় ইলিশের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। সেখানে পাঠানো হবে। আশা করছি, অন্তত ১১ থেকে ১২ হাজার টাকায় বিক্রি করতে পারব।’

