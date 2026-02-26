হোম > সারা দেশ > কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ায় ‘ওপরওয়ালা’ এখন আমি: আমির হামজা

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) মুফতি আমির হামজা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) মুফতি আমির হামজা বলেছেন, ‘মনে হচ্ছে, কুষ্টিয়ায় ওপরওয়ালা কেউ নেই, ওপরওয়ালা এখন আমি।’ আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

আমির হামজা বলেন, ‘মেডিকেল ও সদর হাসপাতাল নিয়ে আমার কাছে কিছু লিখিত অভিযোগ আছে। আমি জানিয়েছি, এগুলো পাল্টাতে হবে। তারাও প্রথমে অন্তত ভুল স্বীকার করেছে এবং মাফ চেয়েছে আর বলেছে, এটা আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে ছিল এবং ওপরওয়ালার দোষ দেয়। মনে হচ্ছে, ওপরওয়ালা কুষ্টিয়ায় কেউ নেই, ওপরওয়ালা এখন আমি। সুতরাং, যা কিছু হবে, আমাকে জানাবেন।’

এ সময় এই সংসদ সদস্য বলেন, ‘কালো কিছু হাত আছে। এই হাতগুলোর কথাও গোপনে কেউ কেউ জানিয়েছে। আমি সরাসরি জানিয়েছি, দুই নম্বরি যদি কেউ করতে চায়, সরাসরি বলবেন যে, মাওলানার কাছে টাকা দেওয়া আছে। আপনারা উনার কাছে যান। এত ক্ষমতা নিয়ে কে চলে কুষ্টিয়ায়, আমি দেখব।’

আমির হামজা বলেন, ‘আমাদের আবেগের জায়গা কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। এটা আমরা পুনরায় চালু করতে চাই। কয়েকটা বিভাগ চালু আছে, পূর্ণাঙ্গভাবে যেন চালু হয়, সে বিষয়ে আজকে মিটিং ছিল। আমরা দীর্ঘ দুই-আড়াই ঘণ্টা কথা বলেছি। কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত অলরেডি নিয়েছি। আপনারা দোয়া করবেন, আগামী কিছুদিনের ভেতরে অন্তত একটা সুখবর শুনতে পারবেন।’ তিনি বলেন, ‘দুইটা বিষয়ে আজকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন এগুলো লং প্রসেসের (দীর্ঘ প্রক্রিয়া) বিষয়। সাত-আটটা বিষয় সামনে আছে।’

সম্পর্কিত

মাদক সেবনের টাকা না পেয়ে বসতঘরে আগুন দিল ছেলে

দৌলতপুরে হত্যা মামলা তুলে না নেওয়ায় সাক্ষীর ওপর হামলা

কুষ্টিয়ায় ট্রাকচাপায় অটোরিকশার ৫ যাত্রী নিহত

ভাড়া বাসা থেকে ট্রাকচালকের মরদেহ উদ্ধার, থানায় হত্যা মামলা

কুষ্টিয়া-১ আসন: দেড় যুগ পর দুর্গ পুনরুদ্ধার বিএনপির

কুষ্টিয়ায় কেন্দ্রে ভোট চাওয়ায় বিএনপি নেতা আটক

ব্যালট পেপার চুরি করতে গিয়ে যুবক ধরা

কুষ্টিয়া-১: ভোটকেন্দ্রে উৎসবমুখর পরিবেশ, নেই ছয় প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট

ভোটের আগে পদ্মার চর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

কুষ্টিয়ায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা