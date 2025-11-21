কৃষি কর্মকর্তাকে মারধর, কৃষক দলনেতাসহ ৩ জনের নামে মামলা

কুড়িগ্রামের চিলমারীতে এক উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে মারধর ও চাঁদা দাবির অভিযোগে উপজেলা কৃষক দলের সদস্যসচিব আবু হানিফা সাদ্দাম (৩৩) ও স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই সদস্যসহ তিন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলা কৃষি অফিস প্রাঙ্গণে ওই কৃষি কর্মকর্তার ওপর হামলার ঘটনা ঘটে বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে।
‘মারধরের’ শিকার কৃষি কর্মকর্তার নাম আব্দুর রাজ্জাক। তিনি উপজেলা কৃষি অফিসের আওতাধীন রমনা ইউনিয়নের দায়িত্বে রয়েছেন। মামলার অন্য দুই আসামি হলেন উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য হাফিজুর রহমান (২৮) ও নাজমুল হুদা (৩০)।
এজাহার সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুরের পর সরকারি প্রণোদনার বীজ ও সার বিতরণ চলাকালে কৃষক দলের সদস্যসচিব আবু হানিফা সাদ্দাম ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কয়েকজন নেতা-কর্মী উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাকের কাছে কৃষি উপকরণ দাবি করেন। তিনি অস্বীকৃতি জানালে সাদ্দাম ও তাঁর সহযোগীরা অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন।
অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সরকারি কাজে বাধা প্রদান করেন এবং উপকরণ না দিলে চাঁদা দাবি করেন। তিনি ফের অস্বীকৃতি জানালে সাদ্দাম ও অন্য দুই আসামি তাঁকে মারধর শুরু করেন। উপজেলা কৃষি অফিসার কনক চন্দ্র রায় পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। সহকর্মীরা ভুক্তভোগী কৃষি কর্মকর্তাকে উদ্ধার করে চিলমারী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পরে ওই কৃষি কর্মকর্তা বাদী হয়ে চিলমারী থানায় মামলা করেন। আজ শুক্রবার মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়।
জানতে চাইলে ভুক্তভোগী উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বলেন, ‘কৃষকদের জন্য সরকারিভাবে বরাদ্দ করা উপকরণ নিয়মের বাইরে দেওয়ার সুযোগ নেই। আমি দিতে না চাওয়ায় সরকারি কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে। আমাকে মারধর করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনো দ্বন্দ্ব নেই। আমি এর সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি।’
অভিযুক্ত কৃষক দলের সদস্যসচিব আবু হানিফা সাদ্দামের সঙ্গে কয়েকবার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তাঁর ফোন বন্ধ পাওয়া গেছে। তবে তাঁর এমন কর্মকাণ্ডের বিষয়ে অবগত নন বলে দাবি করেছেন উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক লুৎফুল হায়দার লিপটন ও জেলা নেতারা।
জেলা কৃষক দলের সদস্যসচিব রুকুনুজ্জামান খন্দকার রুকু বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হবে। সত্যতা পেলে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ চিলমারী উপজেলা কৃষি অফিসার কনক চন্দ্র রায় বলেন, ‘আব্দুর রাজ্জাককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। আমাদের এখানে যাঁরা চাকরি করছেন তাঁদের নিরাপত্তার বিষয় রয়েছে। মামলা করা হয়েছে। আমরা চাই আসামিদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে সুষ্ঠু বিচার করা হোক।’
এ বিষয়ে চিলমারী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফুল ইসলাম বলেন, অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।