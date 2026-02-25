হোম > সারা দেশ > কুড়িগ্রাম

চাঁদা না দিলে আপত্তিকর ছবি তুলে ভাইরালের হুমকি, গ্রেপ্তার ৭

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি 

উলিপুরে চাঁদাবাজির অভিযোগে সাতজন গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুড়িগ্রামের উলিপুরে এক ব্যবসায়ী ও তাঁর নারী বন্ধুকে জিম্মি করে ৮ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আজ বুধবার অভিযান চালিয়ে সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

এর আগে ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী বাদী হয়ে থানায় একটি চাঁদাবাজির মামলা করেন। মামলায় সাতজনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাতনামা পাঁচজনকে আসামি করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন পৌরসভার উপজেলা চত্বর এলাকার ফেরদৌস আহম্মেদ জীবন (৩০), মাসুদ রানা (২৩), মিনহাজুল ইসলাম মাহিম (২৬), নয়ন হোসেন (৩৬), সালমান ফারসি (২৭), আল ইমরান (২৫) ও আবু সিদ্দিক (২৮)।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, মামলার বাদী লুৎফর রহমান (৫০) একজন ঠিকাদার ও সরবরাহকারী। গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে তিনি ঠিকাদারি কাজে চিলমারী উপজেলায় অবস্থানকালে জানতে পারেন, তাঁর নারী বন্ধুর (৩৫) উলিপুরের ভাড়া বাসায় কিছু যুবক ঝামেলা করছেন।

রাত ১১টার দিকে তিনি ওই বাড়িতে গেলে যুবকেরা তাঁর কাছে ৮ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। টাকা না দিলে বন্ধুর সঙ্গে আপত্তিকর ছবি তুলে অনলাইনে ভাইরালের হুমকি দেন।

এ সময় টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে এলোপাতাড়ি মারধর করা হয়। পরে তিনি পকেটে থাকা ১৫ হাজার টাকা বের করে দেন। এরপর আরও টাকা দাবি করে মারধর ও হুমকি দিতে থাকেন। তখন নিরুপায় হয়ে মোবাইল ফোনে স্ত্রীকে বাসায় থাকা ১ লাখ টাকা ও আগের স্বাক্ষর করা ব্যাংকের একটি ফাঁকা চেকের পাতা বন্ধুকে দেওয়ার জন্য বলেন।

ভুক্তভোগীর স্ত্রী বিষয়টি বুঝতে পেরে আজ বুধবার ভোরে থানায় এসে অভিযোগ করেন। এরপর থানা-পুলিশ অভিযান চালিয়ে বাদীকে উদ্ধারসহ সাতজনকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে চাঁদার ১৫ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

এ বিষয়ে উলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাঈদ ইবনে সিদ্দিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, চাঁদাবাজির ঘটনায় মামলা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

অ্যাম্বুলেন্স-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী নিহত

অমর একুশের মেলায় বইয়ের বিনিময়ে বই

বিএনপি নেতার টাকা-স্বর্ণালংকার লুট: বৈষম্যবিরোধী নেতা কারাগারে

আ.লীগ অফিসে টানানো ব্যানার খুলে ফেলল বৈষম্যবিরোধীরা

গভীর রাতে সীমান্তে ‘কুকুর আকৃতির রোবট’, জনমনে আতঙ্ক

কুড়িগ্রাম-১ আসনে জয়ী জামায়াতের আনোয়ারুল ইসলাম

‘ভোটার হলে ধানের শীষে ভোট দিতাম’, বিদ্যালয়ে শিশুদের শপথ পড়ালেন ছাত্রদল নেতা

রৌমারীতে খাদ্য নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে ডিলারের হাতাহাতি

রৌমারীতে খাদ্য নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে ডিলারের হাতাহাতি

‘বিএনপিতে আসা আ.লীগ নেতা-কর্মীরা বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করবেন, ওসির সঙ্গে মিউচুয়াল করে নিব’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা