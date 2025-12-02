উলিপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

কুড়িগ্রামের উলিপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে আলিফ (১) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সকালে পৌরসভার পশ্চিম শিববাড়ী এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।
এলাকাবাসী ও শিশুর স্বজন সূত্রে জানা যায়, ওই এলাকার রেজাউল ইসলামের ছেলে আলিফ সকালে মায়ের সঙ্গে বাড়ির পাশে থাকা পুকুরপাড়ে যায়। এ সময় আলিফ পুকুরপাড়ে বসে খেলছিল। তার মা কাপড় পরিষ্কারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর আলিফকে সেখানে দেখতে না পেয়ে তাঁর মা আশপাশে খুঁজতে থাকেন। এরপর পুকুরের পানিতে আলিফকে ভেসে থাকতে দেখেন। পরে প্রতিবেশীরা আলিফকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার বিষাদ চন্দ্র সরকার জানান, আলিফ নামের শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়।
উলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিল্লুর রহমান বলেন, শিশুমৃত্যুর ঘটনায় থানায় একটি ইউডি (অপমৃত্যু) মামলা করা হয়েছে। কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।