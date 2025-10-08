দুধকুমার নদে ভেসে এসেছে মরা গন্ডার

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীর দুধকুমার নদ দিয়ে বড় আকারের একটি মরা গন্ডার ভেসে এসেছে। ভেসে আসা মৃত গন্ডারটি উপজেলার তিলাই ইউনিয়নের দক্ষিণ ছাট গোপালপুর এলাকার চরে আটকা পড়ে। বন বিভাগ ও জাদুঘর কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, গত সোমবার গন্ডারটি ভেসে এসে চরে আটকা পড়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, বন্যার পানিতে ডুবে প্রাণীটি মারা গেছে। স্রোতের টানে ভারত থেকে ভেসে এসে এটি দুধকুমার নদের চরে আটকা পড়েছে। পরিবেশ অনুকূল না হওয়ায় গন্ডারটিকে চর এলাকা থেকে সড়ানো সম্ভব হয়নি। জাদুঘর কর্তৃপক্ষ গন্ডারটিকে ঢেকে রেখেছে। পরে গন্ডারের দেহাবশেষ সংরক্ষণ করা হবে।
তিলাই ইউপি চেয়ারম্যান কামরুল ইসলাম বলেন, আজ সকালে কুড়িগ্রাম জেলার বন কর্মকর্তা, যমুনা সেতু জাদুঘরের কিউরেটর, উপজেলা বন কর্মকর্তা সেকেন্দার আলীসহ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। মরা গন্ডারটির শরীরে পচন ধরেছে।
কুড়িগ্রাম সামাজিক বনায়ন নার্সারি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাদিকুর রহমান বলেন, মরা গন্ডারটি বেশ বড় ও ভারী। এটিকে অন্যত্র সড়িয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। জাদুঘর কর্তৃপক্ষের পরামর্শে ওখানেই ঢেকে রাখা হয়েছে।
যমুনা সেতু জাদুঘরের কিউরেটর রানা বলেন, গন্ডারের দেহাবশেষ সংরক্ষণ করা হবে। সেগুলো শিক্ষা ও গবেষণাকাজে ব্যবহার করা হবে।