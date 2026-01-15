হোম > সারা দেশ > কিশোরগঞ্জ

অষ্টগ্রামে স্বতন্ত্র প্রার্থী রেহা কবিরের গণসংযোগ

অষ্টগ্রাম (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি

অষ্টগ্রামে স্বতন্ত্র প্রার্থী রেহা কবিরের গণসংযোগ। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জ-৪ (অষ্টগ্রাম, ইটনা ও মিঠামইন) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী কাজী রেহা কবির সিগমা বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী গণসংযোগ করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার অষ্টগ্রাম উপজেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে তিনি মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগে স্বতন্ত্র এই নারী প্রার্থী হিন্দু সম্প্রদায়ের বয়োজ্যেষ্ঠ, নারী-পুরুষ ও শিশুদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দারা হাওরাঞ্চলের জীবনযাত্রা, হাওর পারাপারের দুর্ভোগ, নদীকেন্দ্রিক জীবিকা, নিরাপত্তা, সামাজিক স্থিতিশীলতা নিয়ে তাঁদের অভাব-অভিযোগ ও মতামত তুলে ধরেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্দেশে কাজী রেহা কবির সিগমা বলেন, ‘যদি সৃষ্টিকর্তা আমাকে শক্তি, সাহস ও সুযোগ দেন, অবশ্যই আপনাদের পাশে থাকব। নির্বাচিত হই বা না হই, আপনাদের কাছে আসতে চাই।’

