সাড়ে ১১ ঘণ্টা পর ঢাকা-সিলেট-চট্টগ্রাম রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক, তদন্ত কমিটি গঠন

কিশোরগঞ্জের ভৈরব বাজার জংশনে একটি মেইল ট্রেন লাইনচ্যুতির ঘটনায় প্রায় সাড়ে ১১ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর ঢাকা-সিলেট-চট্টগ্রাম রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বেলা ৩টার দিকে এ রুটে পুনরায় ট্রেন চলাচল শুরু হয়।
এর আগে উদ্ধারকাজ শেষে দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে একবার ট্রেন চলাচল চালু করা হলেও কিছুক্ষণ পর দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটে আবার বন্ধ হয়ে যায়। পরে দীর্ঘ প্রচেষ্টায় বেলা ৩টায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।
রেলওয়ে সূত্রে জানা যায়, গতকাল দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে ভৈরব বাজার জংশনের আউটার সিগন্যালের কাছে ঢাকা মেইল-২ (ডাউন) ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়। খবর পেয়ে আজ মঙ্গলবার সকাল ৭টায় আখাউড়া থেকে উদ্ধারকারী ট্রেন ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। দুপুর সোয়া ১২টার দিকে উদ্ধারকাজ শেষ হয়। উদ্ধার শেষে পার্শ্ববর্তী দৌলতকান্দি স্টেশনে আটকে থাকা পারাবত এক্সপ্রেস ট্রেনটি ১২টা ৪০ মিনিটে ভৈরব স্টেশনে পৌঁছে ১২টা ৪৫ মিনিটে সিলেটের উদ্দেশে ছেড়ে যায়।
পারাবত এক্সপ্রেস ট্রেনটি ভৈরব স্টেশন ছাড়ার পর আউটার সিগন্যাল অতিক্রম করতেই এর ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়ে। এতে আবারও ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে ইঞ্জিন সমস্যার সমাধান করে বেলা ৩টায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।
এ ঘটনায় ভৈরব স্টেশনে আটকা পড়ে চট্টগ্রামগামী পর্যটক এক্সপ্রেস ও ঢাকাগামী এগারো সিন্দুর এক্সপ্রেস ট্রেন। এ ছাড়া কুলিয়ারচর স্টেশনে বিজয় এক্সপ্রেস, নরসিংদীর দৌলতকান্দিতে সিলেটগামী পারাবত এক্সপ্রেস, খানাবাড়িতে চট্টগ্রামগামী সোনার বাংলা এক্সপ্রেস এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনে তুর্ণা নিশিতা ও তিতাস কমিউটার ট্রেন আটকা পড়ে।
ভৈরব রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার মো. ইউসুফ জানান, স্টেশনের আউটার সিগন্যালের কাছে রাত সাড়ে ৩টার দিকে মেইল ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়। পরে সকাল ৭টায় আখাউড়া থেকে উদ্ধারকারী (রিলিফ) ট্রেন এসে উদ্ধারকাজ শুরু করে। সিঙ্গেল লাইন চালু করলে দুপুর সোয়া ১২টায় সিলেটগামী পারাবত এক্সপ্রেস ট্রেনটি ভৈরব স্টেশন ছাড়ে। কিন্তু আউটার সিগন্যাল পার হলে ইঞ্জিন বিকল হয়ে পুনরায় ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে বেলা ৩টায় উদ্ধারকাজ শেষ করলে চলাচল স্বাভাবিক হয়।
এ বিষয়ে ঢাকা বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) কামরুজ্জামান জানান, খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। বেলা ৩টায় পুনরায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
কামরুজ্জামান আরও জানান, বিভাগীয় পরিবহন কর্মকর্তাকে প্রধান করে চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ঘটনায় রেলওয়ের কারও গাফিলতি আছে কি না, তা তদন্ত করে দেখা হবে।