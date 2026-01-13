হোম > সারা দেশ > কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জে ৩ ইউপি চেয়ারম্যানকে বহিষ্কার

অষ্টগ্রাম (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি

আনোয়ার হোসেন, মোখলেছুর রহমান ও তাজুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনায় অবহেলার অভিযোগে তিন চেয়ারম্যানকে সাময়িক বহিষ্কার করে প্রশাসক নিয়োগ করেছে জেলা প্রশাসক। গতকাল সোমবার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা স্বাক্ষরিত আদেশে এ তথ্য জানা যায়।

বহিষ্কৃত চেয়ারম্যানরা হলেন উপজেলার ১ নম্বর গোপদীঘি ইউনিয়নের মো. আনোয়ার হোসেন, ৪ নম্বর ঘাগড়া ইউনিয়নের মো. মোখলেছুর রহমান ভূঁইয়া এবং ৭ নম্বর বৈরাটি ইউনিয়নের মো. তাজুল ইসলাম।

সূত্রে জানা গেছে, বহিষ্কৃত তিন চেয়ারম্যান তাঁদের স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯-এর ৩৩(১) ধারায় তাঁদের সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে।

স্থানীয়রা মনে করেন, এই আদেশ দ্রুত কার্যকর হলে, নতুন প্রশাসক নিয়োগের ফলে ইউনিয়ন পরিষদগুলোর প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে এবং সেবা কার্যক্রমে গতি ফিরবে, সুফল পাবে নাগরিকেরা।

এর মধ্যে ১ নম্বর গোপদীঘি ইউনিয়নে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সাদিকুর রহমান, ৪ নম্বর ঘাগড়া ইউনিয়নে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) মো. মাজহারুল ইসলাম এবং ৭ নম্বর বৈরাটি ইউনিয়নে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ই আ ম মামুন মজুমদারকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

