ছয়জনের লিফটে বরসহ ১০ জন উঠে আটকা, ফায়ার সার্ভিসের তৎপরতায় উদ্ধার

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

দেয়াল ভেঙে লিফট থেকে বরযাত্রী উদ্ধার করছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের একটি আবাসিক হোটেলের লিফটে আটকে পড়া বরসহ ১০ জনকে উদ্ধার করেছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) বিকেল পৌনে ৪টার দিকে শহরের স্টেশন রোড এলাকার খান টাওয়ারে অবস্থিত হোটেল শেরাটনের নিচতলার একটি দেয়াল ভেঙে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। এর আগে বেলা পৌনে ৩টার দিকে হোটেলটির চারতলা থেকে দোতলায় নামতে গিয়ে ছয়জন ধারণক্ষমতার লিফটটিতে ১০ জন ওঠায় লিফটটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিচে নেমে যায়। এতে বরসহ ১০ জন বরযাত্রী লিফটের মধ্যে আটকা পড়েন।

উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন আতিকুর রহমান (৪০), মিনহাজ ইবনে ফারুক (৩০), জোনায়েদ তারেক (৩৫), মোনতাছির (২৫), ইয়াহিয়া তানভীর (২০), এমদাদ (৪০), হুমায়ুন কবির (৩০), রাইছুস সালেহীন (৩৫), রেজওয়ানুল হক (৩৯) ও জারিফ (৩২)। তাঁদের মধ্যে বর জোনায়েদ তারেক। তাঁরা সবাই চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার তেকোটা গ্রামের বাসিন্দা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বরপক্ষের লোকজনের বাড়ি দূরে হওয়াতে বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) দুপুরে তাঁরা কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের হোটেল শেরাটন নামের আবাসিক হোটেলটিতে বরসহ বরের আত্মীয়স্বজনেরা রাত্রিযাপন করেন। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) জুমার নামাজের পর শহরের পুরান থানায় অবস্থিত ঐতিহাসিক শহীদি মসজিদে বিবাহ সম্পন্ন হয়। অন্য একটি রেস্টুরেন্টে তাঁদের মধ্যাহ্নভোজের স্থান নির্ধারিত ছিল। সেখানে যাওয়ার আগে তাঁরা আবাসিক হোটেলটিতে ফেরেন।

এরপর মধ্যাহ্নভোজের জন্য তাঁরা হোটেল থেকে নামার জন্য ছয়জনের ধারণক্ষমতার লিফটে ১০ জন উঠে পড়েন। এতেই ঘটে বিপত্তি। অতিরিক্ত ওজনের ফলে লিফটটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিচে নেমে পড়ে। খবর পেয়ে লিফটে আটকা পড়া লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা তৎপরতা শুরু করেন। প্রথমে তাঁরা লিফটটি ও পরে তোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে নিচতলার ভবনের লিফটসংলগ্ন দেয়াল ভেঙে একেক করে ১০ জনকে জীবিত উদ্ধার করেন।

কিশোরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের লিডার আমিনুর রহমান বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করি। লিফটে ১০ জন আটকা পড়েছিল। তাদের সবাইকে জীবিত অবস্থায় আমরা উদ্ধার করেছি।’

এ ব্যাপারে হোটেল শেরাটনের চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন খান বলেন, ‘লিফটিতে কোনো ত্রুটি ছিল না। ধারণক্ষমতার দ্বিগুণ মানুষ লিফটটিতে ওঠেন। লিফটটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির হওয়ায় সেটি ধীরে ধীরে নিচে নেমে যায়। লিফটে মানুষ আটকা পড়ার পরও সেখানে তাঁদের কোনো ধরনের সমস্যার মুখে পড়তে হয়নি। ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে দেয়াল ভেঙে তাঁদের উদ্ধার করেছেন।’

