কিশোরগঞ্জে ৯৫৬৭৭৪ শিশুকে টাইফয়েড জ্বরের টিকা দেওয়া হবে

টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনে কিশোরগঞ্জে ৯ লাখ ৫৬ হাজার ৭৭৪ শিশুকে টাইফয়েড জ্বরের টিকা দেওয়া হবে। আগামী ১২ অক্টোবর থেকে ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুকে বিনা মূল্যে ১ ডোজ টাইফয়েড টিকা দেওয়া হবে।
ক্যাম্পেইন উপলক্ষে কিশোরগঞ্জে সাংবাদিকদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক পরামর্শমূলক সভায় এসব তথ্য জানানো হয়। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিকেলে শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় জেলা তথ্য অফিস জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে এই সভার আয়োজন করে।
জেলা প্রশাসক ফৌজিয়া খানের সভাপতিত্বে পরামর্শমূলক সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা তথ্য অফিসের সিনিয়র তথ্য অফিসার মো. সাইফুল আলম।
এতে রিসোর্স পারসন হিসেবে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) সৈয়দ এ মুমেন, ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. মো. দিদারুল ইসলাম, কিশোরগঞ্জ সেন্ট্রাল প্রেসক্লাবের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম ও কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল মালেক চৌধুরী।
পরামর্শমূলক সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মিজাবে রহমত, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. মুনিরুল ইসলাম এবং জেলা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
সভায় জানানো হয়, কিশোরগঞ্জ জেলায় ৯ লাখ ৫৬ হাজার ৭৭৪ জন শিশু-কিশোরকে টিকা দেওয়া হবে। এই লক্ষ্যে নিবন্ধন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ২ লাখ ৮৯ হাজার ৪০৫ জন টিকার জন্য নিবন্ধন করেছে। স্কুল-মাদ্রাসায় প্রায় ৪০ শতাংশ নিবন্ধিত হয়েছে। এ ছাড়া কমিউনিটি পর্যায়ে ১০ শতাংশ নিবন্ধিত হয়েছে।
সভায় আরও জানানো হয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৯ম শ্রেণি/সমমান সব শিক্ষার্থী নিজ প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী সব শিশু বিদ্যমান ইপিআই টিকাদান কেন্দ্রে ১ ডোজ টাইফয়েডর টিকা গ্রহণ করতে পারবে। এ ছাড়া পূর্বে টাইফয়েড টিকা গ্রহণ করে থাকলেও ক্যাম্পেইন চলাকালীন ১ ডোজ টাইফয়েডের টিকা গ্রহণ করা যাবে।
টাইফয়েড টিকা নিতে চার ধাপের প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। প্রথমে অনলাইনে নিবন্ধন, দ্বিতীয় ধাপে টিসিভি কর্মসূচিতে নিবন্ধন, তৃতীয় ধাপে টিকাদান কার্ড ডাউনলোড এবং চতুর্থ ধাপে নির্ধারিত কেন্দ্রে গিয়ে সেই কার্ড দেখিয়ে টিকা গ্রহণ করতে হবে।
পরামর্শমূলক সভায় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন বাস্তবায়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, টিকা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সরবরাহ, ভুল তথ্য প্রতিহত করা এবং টিকাদান কর্মসূচির গুরুত্ব তুলে ধরে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে গণমাধ্যমকর্মীদের ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়।