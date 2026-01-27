হোম > সারা দেশ > কিশোরগঞ্জ

বালু উত্তোলন ও মাটি কাটা বন্ধে ভেকু-ট্রাক্টর জব্দ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

অবৈধভাবে মাটি কাটার কাজে ব্যবহৃত ভেকু। ছবি: আজকের পত্রিকা

অবৈধভাবে বালু উত্তোলন এবং মাটি কাটা বন্ধে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর ও ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে একটি এক্সকাভেটর (ভেকু) ও একটি মাটি পরিবহনকারী ট্রাক্টর জব্দ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে হোসেনপুর উপজেলার জিনারী নতুন সড়ক হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী এলাকায়, হোসেনপুরের চর হটর আলগী ও গফরগাঁও উপজেলার চর আলগী মৌজার সীমান্তসংলগ্ন একটি অবৈধ বালুর টালে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

যৌথ অভিযানে অংশ নেন হোসেনপুরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহসী মাসনাদ, গফরগাঁও উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমির সালমান রনি, হোসেনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৯ আর্টিলারি ব্রিগেডের সদস্যরা। এ সময় অবৈধভাবে মাটি কাটার কাজে ব্যবহৃত একটি এক্সকাভেটর (ভেকু) এবং মাটি পরিবহনের একটি ট্রাক্টর জব্দ করা হয়। পরে সেগুলো গফরগাঁও থানায় হস্তান্তর করা হয়।

উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহসী মাসনাদ জানান, পরিবেশ সুরক্ষা ও নদীভাঙন রোধে অবৈধ বালু ও মাটি উত্তোলনের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে। এ ধরনের অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সম্পর্কিত

সাড়ে ১১ ঘণ্টা পর ঢাকা-সিলেট-চট্টগ্রাম রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক, তদন্ত কমিটি গঠন

৯ ঘণ্টা পর চালু হয়ে ফের বন্ধ ঢাকা-সিলেট-চট্টগ্রাম রুটে ট্রেন চলাচল, তদন্ত কমিটি গঠন

কিশোরগঞ্জ: ৮৯% কৃষকই ঋণবঞ্চিত, সুদের ফাঁদ মহাজনের

কিশোরগঞ্জে বিএনপির জনসভায় চেয়ারে বসা নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ৩০

মিঠামইনে ২ শিশুকে বস্তাবন্দী করে অপহরণের চেষ্টা, এলাকায় আতঙ্ক

প্রধান শিক্ষক ছাড়াই চলছে ৫৭ প্রাথমিক স্কুল, ব্যাহত পাঠদান

কিশোরগঞ্জের ৬টি আসন: প্রতীক বরাদ্দের আগেই প্রচার

অষ্টগ্রামে স্বতন্ত্র প্রার্থী রেহা কবিরের গণসংযোগ

কিশোরগঞ্জে ৩ ইউপি চেয়ারম্যানকে বহিষ্কার

হোসেনপুরে কয়লাবোঝাই ট্রাকের ভারে বেইলি ব্রিজ দেবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা