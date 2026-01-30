কিশোরগঞ্জে ভাতিজার টেঁটার আঘাতে বিএনপি নেতা নিহত

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার টেঁটার আঘাতে মাহমুদুল হাসান কামাল নামের এক বিএনপি নেতা নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার আচমিতা ইউনিয়নের ভিটাদিয়া গ্রামে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে।
নিহত কামাল আচমিতা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ইউপি সদস্য। তিনি ভিটাদিয়া গ্রামের মৃত হাজী খুর্শিদ উদ্দিনের ছেলে।
অভিযুক্ত ভাতিজা হলেন সাদ্দাম হোসেন। তিনি কামালের বড় ভাই জালাল উদ্দিনের ছেলে।
জানা গেছে, পৈতৃক সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে বড় ভাই জালাল উদ্দিনের সঙ্গে কামালের বিরোধ ছিল। গতকাল সকালে দুই ভাইয়ের পরিবারের মধ্যে কলহ বাধে। জালাল উদ্দিন ও তাঁর ছেলে সাদ্দাম টেঁটা, বল্লম নিয়ে কামালের পরিবারের ওপর হামলা চালান। একপর্যায়ে ভাতিজা সাদ্দামের টেঁটার আঘাতে মাথায় গুরুতর আঘাত পান কামাল। একই ঘটনায় তাঁর ছেলে কাঁকনের হাতেও টেঁটা বিদ্ধ হয়। আহত অবস্থায় প্রথমে তাঁদের কটিয়াদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য সেখান থেকে কামালকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে বিকেল ৪টার দিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
কটিয়াদী মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. হাবিবুল্লাহ খান বলেন, এই ঘটনায় পুলিশ জালাল উদ্দিন ও তাঁর স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে। প্রধান অভিযুক্ত সাদ্দাম হোসেনকে গ্রেপ্তার করতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।