হোম > সারা দেশ > খুলনা

খুলনায় পৃথক ঘটনায় ৪ লাশ উদ্ধার

খুলনা প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

খুলনায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চারজনের লাশ উদ্ধার হয়েছে। গতকাল সোমবার থেকে এবং আজ মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত খুলনার বিভিন্ন স্থান থেকে এসব মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ জানায় আজ সকাল ১০টার দিকে খুলনা রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রিন্স (২৫) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তিনি স্টেশনসংলগ্ন একটি হোটেলের কর্মচারী ছিলেন।

জানতে চাইলে রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর হাবিলদার ওহিদ খান জানান, লাশটি প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকতে দেখে তাঁরা পুলিশে খবর দেন। প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। লাশ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে সোমবার রাত ৯টার দিকে রূপসা উপজেলার জাবুসা চৌরাস্তা মোড়ের কাছে আইডিয়াল কোম্পানির পুকুর থেকে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির হাত-পা বাঁধা অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়।

রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহফুজুর রহমান জানান, ট্রিপল নাইনে ফোন পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। ধারণা করা হচ্ছে, ব্যক্তি তিন থেকে পাঁচ দিন ধরে পানিতে ছিল। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে একই দিন সন্ধ্যা ৭টার দিকে খুলনা-মোংলা মহাসড়কের পাশ থেকে আনুমানিক ৮০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

স্থানীয়দের বরাতে জানা গেছে, খানজাহান আলী সেতুর দিকে যাওয়ার পথে সড়কের পাশে বৃদ্ধকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।

এ ছাড়া সোমবার সকালে বটিয়াঘাটার কুণ্ডুপাড়া এলাকায় নিজ বাড়ির পুকুর থেকে জোসনা কুণ্ডু নামের এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি ইন্দ্রজিৎ কুণ্ডুর স্ত্রী।

বটিয়াঘাটা থানার ওসি মো. আব্দুর রহিম জানান, রোববার রাত ৮টার দিকে তিনি পুকুরে থালাবাটি ধোয়ার সময় পড়ে যান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় তিনি সাঁতার কেটে উঠতে পারেননি বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সম্পর্কিত

খুলনায় অজ্ঞাতনামা যুবকের লাশ উদ্ধার, শরীরে আঘাতের চিহ্ন

সাদিকুল হত্যা: ‘আদালতে যাওয়ার পথে’ ১২ আসামি গ্রেপ্তার, পরে কারাগারে

এক বছরে দেশের স্বাস্থ্যসেবা ১০ ভাগ নিচে নেমে গেছে: বিএনএনসি ডিজি

ছিনতাইকারীর হাতে ছিনতাইকারী গুলিবিদ্ধ

কুষ্টিয়ায় ৪০০ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

যশোরে ছিনতাই: সহজ টার্গেট হচ্ছে অটোচালক

খুলনায় ছুরিকাঘাতে যুবক জখম

খুলনায় যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ফেরত আসা ১০ বাংলাদেশিকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর

১২ মামলার আসামি ‘গলাকাটা রনি’ অস্ত্র-গুলিসহ খুলনায় গ্রেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা