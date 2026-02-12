‘খুব ভালো লাগছে, এটাই শেষ’—সপরিবারে ভোটের পর বললেন ৮০ বছরের মোতালেব মিয়া

খুলনা ক্রিসেন্ট জুট মিলের শ্রমিক ছিলেন মোতালেব মিয়া। ৮০ বছরের এই বৃদ্ধ তাঁর অসুস্থ স্ত্রী ফাতেমা পারভিন (৬৮) ও মেয়ে নার্গিস সুলতানাকে নিয়ে ভোট দিতে এসেছেন।
খুলনা-৩ আসনের ভোটার এই পরিবার ভোট দিয়েছেন মাওলানা ভাসানী বিদ্যাপীঠ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে। ভোট দিয়ে বের হয়ে মোতালেব মিয়া বলেন, ‘বয়স হয়েছে। নানা রোগে ভুগছি। হয়তো বা এটাই আমার জীবনের শেষ ভোট। আগামী ৫ বছর বেঁচে নাও থাকতে পারি। ভোট দিয়ে খুবই ভালো লাগছে বাবা।’
তাঁর স্ত্রী ফাতেমা পারভিন বলেন, ‘চোখে কম দেখি। তাই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আমরা সবাই ভোট দিয়েছি।’