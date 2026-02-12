খুলনায় ভোট গ্রহণ শুরু, ভোটারদের দীর্ঘ সারি

খুলনায় শান্তিপূর্ণভাবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। জেলার কোথাও এখনো কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।
ভোট গ্রহণ শুরুর নির্ধারিত সময় আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৭টায় খুলনা-৩ আসনের রায়েরমহল তালতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায় সেখানে ভোটারদের দীর্ঘ সারি।
ভোটার লায়লা খাতুন বলেন, ‘এই প্রথম ভোট দিচ্ছি খুবই ভালো লাগছে।’ গৃহবধূ সালমা বেগম বলেন, ‘অনেক দিন পর ভোট দিচ্ছি। ভালোই লাগছে।’
খালিশপুর মাওলানা ভাসানী বিদ্যপীঠ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে এদিন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটারদের উপস্থিতি বাড়তে দেখা গেছে।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা আ স ম জামসেদ খোন্দকার জানান, খুলনায় ৬টি সংসদীয় আসনে মোট ভোটার ২০ লাখ ৭৮ হাজার ২৫৩ জন। এর মধ্যে পূরুষ ১০ লাখ ৩৩ হাজার ৮৫১ এবং মহিলা ১০ লাখ ৪৪ হাজার ৩৭৫ ও তৃতীয় লিঙ্গের ২৭ জন ভোটার রয়েছেন। ছয়টি আসনে এবার ৩৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।