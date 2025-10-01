নির্বাচন আগামী ফেব্রুয়ারিতেই হবে, কেউ বাধা দিলে জনগণ প্রতিহত করবে: অ্যাটর্নি জেনারেল

অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেছেন, জনগণ শেখ হাসিনা সরকারকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে সাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়েছিল। রাজপথ থেকে জনগণ নির্ধারণ করেছে প্রধান উপদেষ্টা কে হবেন, কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আগামী নির্বাচন হবে আর গণতন্ত্র ফিরে আসবে।
আজ বুধবার (১ অক্টোবর) দুপুরে ঝিনাইদহে ডায়াবেটিক হাসপাতালে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, ড. ইউনূস সাহেবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ গণতন্ত্রের উত্তরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। যত বাধাই আসুক না কেন, সমস্ত বাধার প্রাচীর উতরে বাংলাদেশের মানুষ আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের মাঠে ভোট দিতে যাবে। এই নির্বাচনকে ভন্ডুল করতে, বাধা দিতে এসে যদি কোনো খুনি গোষ্ঠী সামনে দাঁড়ায়, তাহলে দেশের জনগণ এর সমুচিত জবাব দেবে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদ, ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী মুন্সী কামাল আজাদ পান্নুসহ ডায়াবেটিক সমিতির সদস্য ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।
মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান আরও বলেন, ‘আমরা বলেছিলাম বাংলাদেশে খুন-গুমের বিচার হবে। আমরা যে বিচার করছি, তার মধ্যে আছে পাঁচ বছরের শিশুকে গুলি করে হত্যা, পানি দিতে আসা ছাত্রকে গুলি করে হত্যা ও নিরস্ত্র আবু সাঈদকে রাজপথে ঝাঁঝরা করে দেওয়ার ঘটনার মামলা। বিচার করতে গিয়েই নাম উঠে এসেছে শেখ হাসিনা ও তাঁর সহযোগীদের। আমরা জনগণকে ন্যায়বিচারের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেই পথেই হেঁটে চলেছি।’