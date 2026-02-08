হোম > সারা দেশ > খুলনা

আমির হামজাকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন বিএনপি প্রার্থী

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

আমির হামজাকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন বিএনপি প্রার্থী জাকির হোসেন সরকার। ছবি: আজকের পত্রিকা

নির্বাচনী প্রচারণায় গিয়ে কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনের জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী আমির হামজা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন ওয়ার্ডে তাঁকে ভর্তি করা হয়।

পরে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে আমির হামজা ছাড়পত্র নিয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করেন। এর আগে বেলা ৩টার দিকে একই আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান।

হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) হোসেন ইমাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘শরীরে লবণ ও পানির ঘাটতির কারণে আমির হামজা সাহেব অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর সুস্থবোধ করলে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ছাড় নিয়ে তিনি হাসপাতাল ত্যাগ করেন। তিনি আশঙ্কা মুক্ত।’

কুষ্টিয়া শহর জামায়াতের আমির এনামুল হক জানান, বেলা ১১টা পর্যন্ত তিনি তাঁর আসনে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেন। এরপর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

জানতে চাইলে বিএনপির প্রার্থী প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অসুস্থতার সংবাদ জানার পরে তাঁকে (আমির হামজা) হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম। তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছি।’

সম্পর্কিত

ভোটের দিন যানবাহন চলাচলে কেএমপির নির্দেশনা

খুলনায় ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা, আটক ২

খুলনা বিভাগের ৩৬ আসন: নারী ভোটাররা বদলে দিতে পারেন হিসাব

খুলনা-২: বিএনপির পাশে মুসলিম লীগ

খুলনা-দর্শনা রেললাইন: অসমাপ্ত রেখেই প্রকল্প শেষ, গচ্চা ২২ কোটি টাকা

খুলনায় দুর্বৃত্তের গুলিতে যুবক নিহত

খুলনা-৫ আসনের ৫২ কেন্দ্র অধিক ঝুঁকিপূর্ণ: দাবি জামায়াতের প্রার্থীর

কুয়েটের ২ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

মুরগির খামারে ৩ খুন: আড়াই মাস পর বিসমিল্লাহ শেখ গ্রেপ্তার

বৈষম্যহীন শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার দাবি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা