সুন্দরবনে সমুদ্রে গোসলে নেমে পর্যটক নিখোঁজ

পূর্ব সুন্দরবনে ঘুরতে এসে কচিখালী ডিমেরচর-সংলগ্ন সমুদ্রে গোসলে নেমে মাহিত আব্দুল্লাহ (১৬) নামের এক পর্যটক নিখোঁজ হয়েছে। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

নিখোঁজ পর্যটকের বাড়ি রাজধানী ঢাকার মোহাম্মদপুরের শেখেরটেক এলাকায়। বনরক্ষীরা নিখোঁজ পর্যটককে উদ্ধারে সমুদ্রে তল্লাশি চালাচ্ছে।

জানতে চাইলে পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের কচিখালী অভয়ারণ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ফরেস্টার) মো. মিজানুর রহমান মোবাইল ফোনে বলেন, ঢাকা থেকে ৭৫ পর্যটক নিয়ে পর্যটকবাহী জাহাজ ‘এমভি দি এক্সপ্লোরার’ আজ শনিবার সকালে কচিখালীতে নোঙর করে। এরপর পর্যটকেরা নৌকায় করে ডিমেরচর সি-বিচে ঘুরতে যায়। ঘোরাঘুরির একপর্যায়ে পর্যটক মাহিত আব্দুল্লাহ তার বাবা শেখ সুলতান মাহমুদ আসাদ ও মায়ের সঙ্গে সমুদ্রে গোসলে নামে। সে সময় আকস্মিকভাবে মাহিত সমুদ্রে তলিয়ে যায়। জাহাজের স্টাফ ও বনরক্ষীরা তাৎক্ষণিক মাহিতকে উদ্ধারে সমুদ্রে নামলেও তার খোঁজ পায়নি।

জানতে চাইলে ট্যুর অপারেটর অব সুন্দরবন অ্যাসোসিয়েশনের (টোয়াস) সাধারণ সম্পাদক নাজমুল আযম ডেভিট বলেন, পর্যটক নিয়ে জাহাজ ‘এমভি দি এক্সপ্লোরার’ শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসে। জাহাজটি সুন্দরবন ঘুরে রোববার রাতে খুলনায় পর্যটকদের নামিয়ে দেওয়ার কথা ছিল।

নাজমুল আযম জানান, নিখোঁজ পর্যটককে উদ্ধারের জন্য মোংলা নৌবাহিনীর সহায়তা চাওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে নৌবাহিনী ডিমেরচরে রওনা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

পূর্ব সুন্দরবন বাগেরহাটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মো. রেজাউল করীম চৌধুরী বলেন, ডিমেরচরে সমুদ্রে নিখোঁজ পর্যটককে উদ্ধারে স্পিডবোট নিয়ে বনরক্ষীরা তল্লাশি চালাচ্ছেন।

