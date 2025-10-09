খুলনায় ‘মাদক কারবারিদের বিচার চাওয়ায়’ ভাঙারি ব্যবসায়ীকে খুন, শ্যালিকা আটক

খুলনায় সংবাদ সম্মেলন করে মাদক কারবারিদের বিচার চাওয়ার চার দিনের মাথায় সবুজ খান (৪৫) নামের এক ব্যক্তি খুন হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত নাজমা নামের তাঁর এক শ্যালিকাকে পুলিশ আটক করেছে।
নগরীর খালিশপুর হাউজিং বাজার এলাকায় আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সবুজকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। খালিশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মীর আতাহার আলী এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, আজ সকালে বক্কর কলোনি এলাকায় একটি চায়ের দোকানে চা-পান করছিলেন সবুজ। এ সময় তাঁকে ঘিরে ধরে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করা হয়। নাজমার নেতৃত্বে তাঁর স্বামী-ছেলেসহ স্থানীয় মাদক কারবারিরা সবুজকে হত্যা করেন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (খুমেক) নিলে জরুরি বিভাগের কর্মরত চিকিৎসক জানান, তিনি মারা গেছেন। পরে লাশ খুমেক হাসপাতালের মর্গে নেওয়া হয়।
সবুজ খানের স্ত্রী শাহিনুর বলেন, নাজমা ও তাঁর ছেলেরা কুপিয়ে হত্যা করেছে সবুজকে। কয়েক দিন আগে নাজমা একজনকে মারতে গেলে সবুজ তা ঠেকানোর অপরাধে তাঁকে এভাবে হত্যা করা হয়েছে। সবুজ খুলনার বায়তুল ফালাহ এলাকায় ভাঙারির ব্যবসা করতেন।
এর আগে ৫ অক্টোবর দুপুরে খুলনা প্রেসক্লাবে নিহত সবুজ খানের জামাতা মো. বাবু সংবাদ সম্মেলন করে নাজমার বিরুদ্ধে সুদের কারবার ও মামলাবাজ হিসেবে আখ্যা দেন। ওই সংবাদ সম্মেলনে সবুজ খান ও তাঁর স্ত্রী শাহিনুর উপস্থিত ছিলেন। হত্যার এটিও একটি কারণ হতে পারে বলেও ধারণা পুলিশের।
খালিশপুর থানার ওসি আতাহার আলী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হত্যাকাণ্ডের পরই নাজমাকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। হত্যার সঙ্গে জড়িত অন্যদের আটকের চেষ্টা চলছে।’
জানা গেছে, আশঙ্কাজনক অবস্থায় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
সবুজের বড় মেয়ে সাথী বেগম বলেন, ‘খালিশপুরের চিহ্নিত মাদক কারবারি নাজমা, কালাম, সোহেল, সুজন, সাগর, জয়, বিজয়, আরিফ ও রিয়াদ আলীর মাদক ও সুদের ব্যবসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় আমার বাবাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। প্রকাশ্যে এমন ঘটনা ঘটল, অস্ত্রধারীদের ভয়ে কেউ তাঁকে রক্ষায় এগিয়ে আসেনি।’