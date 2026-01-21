হোম > সারা দেশ > খুলনা

খুলনায় জেলা পরিষদের সেই প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে ‘স্ট্যান্ড রিলিজ’

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 

এস এম মাহবুবুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনা জেলা পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এস এম মাহবুবুর রহমানকে নেত্রকোনায় বদলির আদেশ কার্যকর করা হয়েছে। উচ্চ আদালতের নির্দেশে গতকাল মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) স্থানীয় সরকার বিভাগের এক অফিস আদেশে তাঁকে বর্তমান কর্মস্থল থেকে অবমুক্ত করে নেত্রকোনা জেলা পরিষদে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব মো. শফিকুল আলম স্বাক্ষরিত আদেশে বলা হয়েছে, উক্ত কর্মকর্তাকে আজ বুধবারের (২১ জানুয়ারি) মধ্যে বর্তমান কর্মস্থল (খুলনা) হতে অবমুক্ত হয়ে নেত্রকোনা জেলা পরিষদে যোগদান করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তিনি অবমুক্ত না হলে ২১ জানুয়ারি অপরাহ্নে তাঁকে ‘তাৎক্ষণিক অবমুক্ত’ হিসেবে গণ্য করা হবে বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়।

জানতে চাইলে জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তাসলিমা খাতুন বলেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এস এম মাহবুবুর রহমান আজ দুপুর পর্যন্ত অফিস করেছেন। দুপুরের পর তাঁকে খুলনা জেলা পরিষদ থেকে অবমুক্ত করা হয়েছে।

জানা গেছে, গত বছরের ১২ আগস্ট এস এম মাহবুবুর রহমানকে প্রথম নেত্রকোনায় বদলি করা হয়েছিল। ওই আদেশের বিরুদ্ধে তিনি রিট পিটিশন (নং ১৩৩৫০/২০২৫) দায়ের করলে আদালত স্থাগিতাদেশ দেন। পরে সরকারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল আপিল বিভাগের ‘জাজ-ইন-চেম্বার’ হাইকোর্টের আগের স্থগিতাদেশ বাতিল করে আদেশ দেন। আদালতের এই নির্দেশনার পর এস এম মাহবুবুর রহমানের বদলির আদেশটি পুনরায় বহাল হয়।

সম্পর্কিত

খুলনায় পক্ষপাতের অভিযোগ পরওয়ারের, সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা মঞ্জুর

খুলনায় এনসিপি নেতা পরিচয়ে চাঁদাবাজি, ৩ জন কারাগারে

এনসিপি পরিচয়ে আ.লীগ নেতার খোঁজে গিয়ে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি, আটক ৩

খুলনায় মুফতি আমির হামজার বিরুদ্ধে মামলা

খুলনার ৬ আসন: সর্বোচ্চ ব্যয় করবেন বিএনপির আলী আসগর লবী

দুর্যোগে বন্য প্রাণী রক্ষা করবে ‘টাইগার টিলা’

ঝিনাইদহে সেনাবাহিনীর টহলগাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, আহত ৪ সেনাসদস্য

খুলনায় নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

‘গুহা’ থেকে অপহৃত ম্যানেজার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার

দ্বিতীয় জানাজা শেষে ডাবলুর দাফন, ‘হত্যার’ বিচারের দাবি পরিবার ও নেতাদের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা