হোম > সারা দেশ > খুলনা

কুষ্টিয়ায় ১০টি ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধার

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ায় ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধার। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলায় পরিত্যক্ত অবস্থায় ব্যাগের মধ্যে থেকে ১০টি ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার সদকী ইউনিয়নের বানিয়াকান্দি বাজার থেকে দুটি ব্যাগ থেকে সেগুলো উদ্ধার করা হয়।

বাজারের পাশেই বালিয়াকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র অবস্থিত। এ ঘটনার পর থেকে এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। সেনাবাহিনী, পুলিশ ও র‍্যাব সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পুলিশের ধারণা, আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য দুর্বৃত্তরা এ কাজ করেছে।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জামাল উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ককটেলসদৃশ বস্তুগুলো উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে। ওসি জানান, কেউ আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য এ কাজ করে থাকতে পারে।

সম্পর্কিত

নির্বাচন সুষ্ঠু করতে খুলনায় প্রশাসনে ম্যারাথন বৈঠক, দিকনির্দেশনা

খুলনার ৮৪০ ভোটকেন্দ্র সিসি ক্যামেরার আওতায়

আমির হামজাকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন বিএনপি প্রার্থী

ভোটের দিন যানবাহন চলাচলে কেএমপির নির্দেশনা

খুলনায় ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা, আটক ২

খুলনা বিভাগের ৩৬ আসন: নারী ভোটাররা বদলে দিতে পারেন হিসাব

খুলনা-২: বিএনপির পাশে মুসলিম লীগ

খুলনা-দর্শনা রেললাইন: অসমাপ্ত রেখেই প্রকল্প শেষ, গচ্চা ২২ কোটি টাকা

খুলনায় দুর্বৃত্তের গুলিতে যুবক নিহত

খুলনা-৫ আসনের ৫২ কেন্দ্র অধিক ঝুঁকিপূর্ণ: দাবি জামায়াতের প্রার্থীর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা