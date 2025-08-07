হোম > সারা দেশ > খুলনা

খুলনায় পাইপগান, গুলিসহ একজন আটক

খুলনা প্রতিনিধি

খুলনায় পাইপগান, ২ রাউন্ড শটগানের গুলিসহ জয়নাল আবেদীন জনি (৪০) নামের একজনকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। গতকাল বুধবার গভীর রাতে নগরীর পূর্ব বানিয়াখামার মেইন রোড থেকে তাঁকে আটক করা হয়। আটক জনি ওই এলাকার আশরাফ আলীর ছেলে।

খুলনা থানার এসআই তপন তাঁর আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনা, নৌবাহিনী ও পুলিশের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনী রাত আড়াইটার দিকে নগরীর পূর্ব বানিয়াখামার এলাকার আশরাফ আলীর বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযানের নেতৃত্ব দেন মেজর আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ কায়েস।

তিনি আরও জানান, রাতে জনির ঘর থেকে একটি পাইপগান ও ২ রাউন্ড শটগানের গুলি উদ্ধার করা হয়।

এ ছাড়া আটক জনির ঘর থেকে বিভিন্ন ধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্যও পাওয়া যায়। আটক হওয়ার পর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য খুলনা সদর ক্যাম্পে নেওয়া হয়। পরে তাঁকে খুলনা থানায় হস্তান্তর করা হয়। এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে।

