হোম > সারা দেশ > খুলনা

অটোরিকশার ধাক্কায় দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 

ফাইল ছবি। দছবি: আজকের পত্রিকা

‎খুলনার কয়রা উপজেলায় অটোরিকশার ধাক্কায় দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী রাবেয়া খাতুন (৮) নিহত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় দেবাশিস ডাক্তারের বাড়ির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।‎ কয়রা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. শাহ আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

‎পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুর ১২টার দিকে বাড়ির পাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল শিশু রাবেয়া। এ সময় চাদআলী থেকে আসা একটি অটোরিকশা দেবাশিস ডাক্তারের বাড়ির সামনে এলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শিশু রাবেয়াকে সজোরে ধাক্কা দেন। এতে সে গুরুতর আহত হয়। স্থানীয় লোকজন তাৎক্ষণিকভাবে তাকে উদ্ধার করে কয়রা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

‎নিহত শিক্ষার্থী স্থানীয় গাজি শিশু শিক্ষানিকেতনের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী। সে উপজেলার বামিয়া গ্রামের রবিউল ইসলামের মেয়ে।

‎কয়রা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার সুজিত কুমার বৈদ্য জানান, ইজিবাইকের চাপায় মেয়েটির বুক আঘাতপ্রাপ্ত হয়। হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তার মত্যু হয়।

‎কয়রা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. শাহ আলম বলেন, ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

খুলনায় এবার মিস টার্গেটে রিকশাচালক গুলিবিদ্ধ

খুলনায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে শ্রমিক নেতা নিহত

সুন্দরবনের বড় জাহাঙ্গীর বাহিনীর ডাকাত সদস্য আটক, অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার

১১ দিনেও খোঁজ মেলেনি ব্যবসায়ী সুজনের, প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে স্মারকলিপি

খুলনার ‘নিয়ন্ত্রণ’ সাত সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে

খুলনায় দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে ছাত্রদল নেতা জখম

খুমেকে নিয়োগ নিয়ে তুলকালাম, ফিরে গেছেন ১২ পরীক্ষার্থী

খুলনায় গুলিবিদ্ধ আজিজ ঢাকায় নেওয়ার পথে মারা গেছেন

সুন্দরবনের গোলপাতা ও কাঁকড়া: আহরণের আগে ‘শারণ’

খুলনায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে যুবক আহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা