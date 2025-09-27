মানিকছড়িতে ঢিলেঢালা অবরোধ, স্বাভাবিক হাটবাজার

খাগড়াছড়িতে এক স্কুলশিক্ষার্থী ধর্ষণের প্রতিবাদে জুম্ম ছাত্র-জনতার ডাকে আজ সকাল-সন্ধ্যা অবরোধ চলছে। জেলা শহরে অবরোধকারীরা সক্রিয় থাকলেও তৃণমূল পর্যায়ে হাটবাজার ও জনজীবন প্রায় স্বাভাবিক রয়েছে। অবরোধের কারণে কেবল দূরপাল্লার গাড়ি চলাচল বন্ধ আছে।
গত ২৩ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ির সিঙ্গিনালা এলাকায় এক স্কুল শিক্ষার্থী ধর্ষণের শিকার হয়। তাৎক্ষণিকভাবে সেনাবাহিনী এক অভিযুক্তকে আটক করে। এ ঘটনার পর থেকেই পাহাড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।
ধর্ষণবিরোধী এই আন্দোলনের অংশ হিসেবে গতকাল শুক্রবার সকালে খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ মাঠ থেকে একটি নারী নিপীড়নবিরোধী মিছিল বের হয় এবং শাপলা চত্বরে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশ থেকে বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল (বিএমএসসি) খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক উক্যনু মারমা আজ শনিবার সকাল-সন্ধ্যা পুরো জেলায় অবরোধ ঘোষণা করেন।
আজ শনিবার খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় সাপ্তাহিক হাটবার থাকায় সেখানে অবরোধের কোনো প্রভাব পড়েনি। স্থানীয় উপজাতিরা তাদের উৎপাদিত সবজি ও তরকারি বাজারে এনেছেন এবং তা স্বাভাবিকভাবে বিক্রি হচ্ছে। সমতলের পাইকার ও ক্রেতাদের আনাগোনাও স্বাভাবিক।
মানিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মাহমুদুল হাসান রুবেল জানান, সকাল ৬টা থেকে উপজেলায় স্থানীয় সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চলছে। সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিশ ও সেনাবাহিনী নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে।