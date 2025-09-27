হোম > সারা দেশ > খাগড়াছড়ি

মানিকছড়িতে ঢিলেঢালা অবরোধ, স্বাভাবিক হাটবাজার

মানিকছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি

মানিকছড়ি উপজেলায় সাপ্তাহিক হাটবার থাকায় সেখানে অবরোধের কোনো প্রভাব পড়েনি। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাগড়াছড়িতে এক স্কুলশিক্ষার্থী ধর্ষণের প্রতিবাদে জুম্ম ছাত্র-জনতার ডাকে আজ সকাল-সন্ধ্যা অবরোধ চলছে। জেলা শহরে অবরোধকারীরা সক্রিয় থাকলেও তৃণমূল পর্যায়ে হাটবাজার ও জনজীবন প্রায় স্বাভাবিক রয়েছে। অবরোধের কারণে কেবল দূরপাল্লার গাড়ি চলাচল বন্ধ আছে।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ির সিঙ্গিনালা এলাকায় এক স্কুল শিক্ষার্থী ধর্ষণের শিকার হয়। তাৎক্ষণিকভাবে সেনাবাহিনী এক অভিযুক্তকে আটক করে। এ ঘটনার পর থেকেই পাহাড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

ধর্ষণবিরোধী এই আন্দোলনের অংশ হিসেবে গতকাল শুক্রবার সকালে খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ মাঠ থেকে একটি নারী নিপীড়নবিরোধী মিছিল বের হয় এবং শাপলা চত্বরে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশ থেকে বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল (বিএমএসসি) খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক উক্যনু মারমা আজ শনিবার সকাল-সন্ধ্যা পুরো জেলায় অবরোধ ঘোষণা করেন।

মানিকছড়ি উপজেলায় সাপ্তাহিক হাটবার থাকায় সেখানে অবরোধের কোনো প্রভাব পড়েনি। ছবি: আজকের পত্রিকা

আজ শনিবার খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় সাপ্তাহিক হাটবার থাকায় সেখানে অবরোধের কোনো প্রভাব পড়েনি। স্থানীয় উপজাতিরা তাদের উৎপাদিত সবজি ও তরকারি বাজারে এনেছেন এবং তা স্বাভাবিকভাবে বিক্রি হচ্ছে। সমতলের পাইকার ও ক্রেতাদের আনাগোনাও স্বাভাবিক।

মানিকছড়ি উপজেলায় সাপ্তাহিক হাটবার থাকায় সেখানে অবরোধের কোনো প্রভাব পড়েনি। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মাহমুদুল হাসান রুবেল জানান, সকাল ৬টা থেকে উপজেলায় স্থানীয় সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চলছে। সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিশ ও সেনাবাহিনী নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে।

সম্পর্কিত

খাগড়াছড়িতে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ: বিচারের দাবিতে কাল ২৪ ঘণ্টা সড়ক অবরোধের ঘোষণা

খাগড়াছড়িতে স্কুলছাত্রী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার, আগামীকাল সড়ক অবরোধের ডাক

খাগড়াছড়ির রামগড়: অবরুদ্ধ খাল, পানিতে ডুবে নষ্ট হচ্ছে ফসল

হয়রানি বন্ধের দাবিতে পানছড়িতে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ সমাবেশ

ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেলের চালকসহ নিহত ২

খাগড়াছড়িতে আধা বেলা সড়ক অবরোধ চলছে

আগামীকাল খাগড়াছড়িতে আধা বেলা সড়ক অবরোধের ডাক

‘আদিবাসী’ শব্দ ব্যবহারের প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও কুশপুত্তলিকা দাহ

আবারও বিলুপ্ত প্রজাতির কিং কোবরা উদ্ধার

চেঙ্গী নদীর ভাঙনে হুমকির মুখে বসতবাড়ি, ফসলি জমি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা