হোম > সারা দেশ > খাগড়াছড়ি

পাহাড় থেকে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি নির্মূল করা হবে: রিজিয়ন কমান্ডার

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি

সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাসামগ্রী, কম্বল ও বিনা মূল্যে মেডিকেল স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধ দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাগড়াছড়ি রিজিয়নের রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. হাসান মাহমুদ বলেছেন, পাহাড় থেকে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি অচিরেই নির্মূল করা হবে। সন্ত্রাসীদের চাঁদাবাজি ও অস্ত্রের ঝনঝনানি থাকবে না। শান্ত পাহাড়কে যারা অস্থিতিশীল করার স্বপ্ন দেখছে, তাদের সেই স্বপ্ন আর বাস্তবায়ন হতে দেওয়া হবে না। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, সকল সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে কঠোর হস্তে দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরে খাগড়াছড়ি রিজিয়নের আওতাধীন পানছড়ি উপজেলার পানছড়ি সাবজোনের তারাবনছড়া এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মতবিনিময় ও শুভেচ্ছা উপহার প্রদানকালে তিনি এসব কথা বলেন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. হাসান মাহমুদ বলেন, পাহাড়ে কোনো সন্ত্রাসীর ঠাঁই হবে না। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পাহাড়ে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি সম্প্রীতির অটুট বন্ধনে কাজ করে যাচ্ছে। একই সঙ্গে স্থানীয় সকল জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে নিরাপত্তায় নিরলসভাবে কাজ করছে।

মো. হাসান মাহমুদ আরও বলেন, ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম আমাদের সবার। এখানকার শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সকল সন্ত্রাসীকে পাহাড় থেকে উৎখাত করা হবে।’ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরতদের নিরাপদে রাখতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে রিজিয়ন কমান্ডার জানান।

অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে স্থানীয় তিন শতাধিক বাসিন্দাকে শীতবস্ত্র (কম্বল) দেওয়া হয়। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসামগ্রী এবং স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে বিনা মূল্যে মেডিকেল স্বাস্থ্যসেবা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়।

এ সময় ডিজিএফআইয়ের (কর্নেল জিএস) কর্নেল আতিকুর রহমান, খাগড়াছড়ি সদর জোন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. খাদেমুল ইসলাম, লোগাং ৩ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, খাগড়াছড়ি রিজিয়নের স্টাফ অফিসার (জিটুআই) কাজী মোস্তফা আরেফিন, পানছড়ি সাবজোন কমান্ডার মেজর রিফাত উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

হারিয়ে যাচ্ছে ডোলের ব্যবহার

খাগড়াছড়িতে গাছ ফেলে সড়ক অবরোধ

চাঁদাবাজির অভিযোগে ইউপিডিএফের সদস্যকে গণপিটুনি, পুলিশে সোপর্দ

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি: বাড়ি বাড়ি কয়লার চুল্লি

খাগড়াছড়িতে দোকানে রাঙামাটির যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ, পকেটে চিরকুট

পানছড়িতে ইউপিডিএফের হয়ে চাঁদা আদায়কারী আটক

খাগড়াছড়িতে ড্রেন থেকে জীবিত নবজাতক উদ্ধার

খাগড়াছড়িতে বাস উল্টে নিহত ২, আহত ১০

রামগড় সরকারি উচ্চবিদ্যালয়: অফিস সহকারীর ওপর কিশোর গ্যাংয়ের হামলা, আটক ১

খাগড়াছড়িতে সাংবাদিকদের মানববন্ধন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা