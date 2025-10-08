খাগড়াছড়িতে সাংবাদিকদের মানববন্ধন

জীবনের নিরাপত্তা ও স্বাধীনভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনের নিশ্চয়তা চেয়ে খাগড়াছড়িতে মানববন্ধন করেছেন সাংবাদিকেরা। আজ বুধবার সকালে খাগড়াছড়ি শহরের শাপলা চত্বরে খাগড়াছড়ি প্রেসক্লাব, সাংবাদিক ইউনিয়নসহ জেলা সদর এবং সব উপজেলার পেশাজীবী সাংবাদিকদের ব্যানারে এ কর্মসূচি হয়।
খাগড়াছড়ি সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শাহারিয়ার ইউনুসের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য দেন প্রেসক্লাবের সভাপতি তরুণ কুমার ভট্টাচার্য্য, প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি মো. জহুরুল আলম, সাধারণ সম্পাদক এইচ এম প্রফুল্ল, খোকন বিকাশ ত্রিপুরা জ্যাক, হলাপ্রু মারমা, জয়ন্তি দেওয়ান প্রমুখ।
সাংবাদিকেরা বলেন, ‘সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে এবং প্রকাশের দায়িত্ব নিতে গিয়ে কেন আমরা সহিংসতার শিকার হচ্ছি। প্রশাসনে কাছে উদাত্ত আহ্বান জানাই, অবিলম্বে এই সহিংসতার সঙ্গে জড়িত এবং যারা উসকানি দিয়েছে, তাদের গ্রেপ্তার করবেন, যদি না করেন, তাহলে আমরা আরও কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব।’
মানববন্ধন শেষে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।