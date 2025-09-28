হোম > সারা দেশ > খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়ির গুইমারায় ১৪৪ ধারা ভেঙে বিক্ষোভ–হামলা-অগ্নিসংযোগ, ১১ সেনাসদস্যসহ আহত অর্ধশত

রামগড় (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি 

খাগড়াছড়ির গুইমারায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আজ রোববার অবরোধকারীরা একটি বাজারের দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আজ রোববার সকাল থেকে অবরোধকারীরা বিক্ষোভে নামেন। একপর্যায়ে হামলা ও সংঘর্ষে সেনাবাহিনীর ১১ সদস্য, সাংবাদিকসহ অন্তত অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। হামলাকারীরা বাজারেও আগুন দেন। পরিস্থিতি বর্তমানে থমথমে রয়েছে।

জানা গেছে, ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনের জেরে জারি করা ১৪৪ ধারা বহাল থাকলেও বেলা ১১টার দিকে অবরোধকারীরা উপজেলার খাদ্যগুদামের সামনে জড়ো হয়ে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় দোকানপাটে অগ্নিসংযোগও করা হয়। খবর পেয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঘটনাস্থলে গেলে বিক্ষোভকারীরা ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও সশস্ত্র হামলা চালান। এতে ১১ জন সেনাসদস্য, সাংবাদিকসহ অর্ধশত মানুষ আহত হন।

স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন জানান, সেনাবাহিনীর ওপর প্রথমে অতর্কিত হামলা হয়। এতে বেশ কয়েকজন সেনাসদস্য ও স্থানীয় অনেকজন আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন অবরোধকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

সেনাবাহিনীর সিন্দুকছড়ি জোনের উপ-অধিনায়ক মেজর মো. মাজহার হোসেন রাব্বানী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে অবরোধকারীরা সড়কে বিক্ষোভ ও দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ করেন। আমরা পরিস্থিতি শান্ত করতে গেলে তাঁরা সম্পূর্ণ বিনা উসকানিতে আমাদের লক্ষ্য করে হামলা চালান। এতে আমিসহ আমাদের ১১ জন সেনাসদস্য আহত হয়েছেন।’

মেজর মো. মাজহার হোসেন রাব্বানী আরও বলেন, ‘অবরোধকারীরা প্রথমে সংখ্যায় ২০-২৫ জন ছিলেন। সেনাসদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাঁরা পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী পেছন দিক থেকে এসে কয়েক শ লোক নিয়ে আমাদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালান।’

সংঘর্ষ ও হামলায় দায়িত্ব পালনরত সাংবাদিকেরাও আহত হন। তাঁদের মধ্যে বিজয় টিভির জেলা প্রতিনিধি এম সাইফুর রহমানকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গুইমারার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আইরিন আক্তার বলেন, ‘পরিস্থিতি এখনো থমথমে। আমরা ঘটনাস্থলে আছি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে।’

এর আগে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলা সদরের সিঙ্গিনালা এলাকায় অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে শায়ন শীল (১৯) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ভুক্তভোগীর বাবা সদর থানায় মামলা করেছেন।

ধর্ষণে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ‘জুম্ম ছাত্র-জনতার’ ডাকে গতকাল শনিবার সকাল থেকে খাগড়াছড়ি জেলায় সড়ক অবরোধ চলছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গতকাল দুপুরে গুইমারা ও খাগড়াছড়ি সদর এলাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে প্রশাসন। তবে আন্দোলনের কারণে দুই দিন ধরে জেলাজুড়ে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত সেনা ও পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

সম্পর্কিত

অপরাধীদের কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না: সুপ্রদীপ চাকমা

থমথমে খাগড়াছড়ি, ১৪৪ ধারার মধ্যে নাশকতার প্রস্তুতিকালে আটক তিন

গুইমারায় ১৪৪ ধারা, রামগড়ে আটকা শতাধিক যানবাহন

খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা জারি

পানছড়িতে শুরু সাঁওতালদের দাঁশাই উৎসব

খাগড়াছড়িতে চলছে ২৪ ঘণ্টার অবরোধ, আটকা পর্যটকেরা

মানিকছড়িতে ঢিলেঢালা অবরোধ, স্বাভাবিক হাটবাজার

খাগড়াছড়িতে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ: বিচারের দাবিতে কাল ২৪ ঘণ্টা সড়ক অবরোধের ঘোষণা

খাগড়াছড়িতে স্কুলছাত্রী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার, আগামীকাল সড়ক অবরোধের ডাক

খাগড়াছড়ির রামগড়: অবরুদ্ধ খাল, পানিতে ডুবে নষ্ট হচ্ছে ফসল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা