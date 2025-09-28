অপরাধীদের কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না: সুপ্রদীপ চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা বলেছেন, অপরাধীদের কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না। ধর্ষণকারী, নারী নির্যাতনকারী, অস্ত্রধারী ও চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আজ রোববার খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। সুপ্রদীপ চাকমা বলেন, ভবিষ্যতে যেন পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো সাম্প্রদায়িক সংঘাত তৈরি না হয়, সে জন্য প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রকৃত দোষীদের আইনের আওতায় আনতে হবে।
সুপ্রদীপ চাকমা বলেন, ‘শিক্ষক-ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। অভিভাবকদের নিজের সন্তানকে এবং সমাজকে সঠিক পথে গড়ে তুলতে হবে। সন্তানের ভবিষ্যৎ গঠনে অভিভাবকেরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।’
উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘বাঙালি ও পাহাড়ি সব সম্প্রদায়কে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আমরা অসাম্প্রদায়িক হতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশ সুন্দর রাখতে হবে।’ আসন্ন দুর্গাপূজা ও প্রবারণা পূর্ণিমা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে সবাইকে সহযোগিতার আহ্বান জানান উপদেষ্টা।
জেলা প্রশাসক এ বি এম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকারের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টার একান্ত সচিব (উপসচিব) খন্দকার মুশফিকুর রহমান, সদর জোন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. খাদেমুল ইসলাম, পুলিশ সুপার আরেফিন জুয়েল, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শেফালিকা ত্রিপুরা প্রমুখ।
সভায় খাগড়াছড়ি শহরে মহাজনপাড়ায় ঘটে যাওয়া ঘটনার নিন্দা জানিয়ে দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান স্থানীয় প্রতিনিধিরা। সম্প্রতি এক ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে খাগড়াছড়িতে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সেই পরিস্থিতি নিয়েই এ সভার আয়োজন করা হয়।