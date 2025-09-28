হোম > সারা দেশ > খাগড়াছড়ি

অপরাধীদের কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না: সুপ্রদীপ চাকমা

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা বলেছেন, অপরাধীদের কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না। ধর্ষণকারী, নারী নির্যাতনকারী, অস্ত্রধারী ও চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আজ রোববার খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। সুপ্রদীপ চাকমা বলেন, ভবিষ্যতে যেন পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো সাম্প্রদায়িক সংঘাত তৈরি না হয়, সে জন্য প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রকৃত দোষীদের আইনের আওতায় আনতে হবে।

সুপ্রদীপ চাকমা বলেন, ‘শিক্ষক-ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। অভিভাবকদের নিজের সন্তানকে এবং সমাজকে সঠিক পথে গড়ে তুলতে হবে। সন্তানের ভবিষ্যৎ গঠনে অভিভাবকেরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।’

উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘বাঙালি ও পাহাড়ি সব সম্প্রদায়কে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আমরা অসাম্প্রদায়িক হতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশ সুন্দর রাখতে হবে।’ আসন্ন দুর্গাপূজা ও প্রবারণা পূর্ণিমা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে সবাইকে সহযোগিতার আহ্বান জানান উপদেষ্টা।

জেলা প্রশাসক এ বি এম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকারের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টার একান্ত সচিব (উপসচিব) খন্দকার মুশফিকুর রহমান, সদর জোন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. খাদেমুল ইসলাম, পুলিশ সুপার আরেফিন জুয়েল, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শেফালিকা ত্রিপুরা প্রমুখ।

সভায় খাগড়াছড়ি শহরে মহাজনপাড়ায় ঘটে যাওয়া ঘটনার নিন্দা জানিয়ে দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান স্থানীয় প্রতিনিধিরা। সম্প্রতি এক ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে খাগড়াছড়িতে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সেই পরিস্থিতি নিয়েই এ সভার আয়োজন করা হয়।

সম্পর্কিত

থমথমে খাগড়াছড়ি, ১৪৪ ধারার মধ্যে নাশকতার প্রস্তুতিকালে আটক তিন

গুইমারায় ১৪৪ ধারা, রামগড়ে আটকা শতাধিক যানবাহন

খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা জারি

পানছড়িতে শুরু সাঁওতালদের দাঁশাই উৎসব

খাগড়াছড়িতে চলছে ২৪ ঘণ্টার অবরোধ, আটকা পর্যটকেরা

মানিকছড়িতে ঢিলেঢালা অবরোধ, স্বাভাবিক হাটবাজার

খাগড়াছড়িতে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ: বিচারের দাবিতে কাল ২৪ ঘণ্টা সড়ক অবরোধের ঘোষণা

খাগড়াছড়িতে স্কুলছাত্রী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার, আগামীকাল সড়ক অবরোধের ডাক

খাগড়াছড়ির রামগড়: অবরুদ্ধ খাল, পানিতে ডুবে নষ্ট হচ্ছে ফসল

হয়রানি বন্ধের দাবিতে পানছড়িতে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ সমাবেশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা