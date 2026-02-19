হোম > সারা দেশ > জয়পুরহাট

ভটভটি উল্টে প্রাণ গেল ভাঙারি ব্যবসায়ীর

জয়পুরহাট প্রতিনিধি

ঘটনাস্থলে পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জয়পুরহাটের কালাই উপজেলায় ভটভটি উল্টে রাসেল মণ্ডল (৩৫) নামের এক ভাঙারি ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বেলা ২টা ৪০ মিনিটে জয়পুরহাট-বগুড়া মহাসড়কের পুনট বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এ সময় ভটভটিটির চালক নিশাত আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে কালাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। পরে তাঁকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

নিহত রাসেল মণ্ডল জয়পুরহাট সদর উপজেলার জামালপুর পালপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর বাবার নাম লিটন মণ্ডল।

পুলিশ ও স্বজনেরা জানান, রাসেল জামালপুর থেকে ভাঙারির মালামাল নিয়ে ভটভটিতে করে বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় বিক্রির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পুনট এলাকায় পৌঁছালে ভটভটিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে রাসেল মাথা ও বুকে গুরুতর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

প্রত্যক্ষদর্শী আমির বলেন, ভটভটিটি শিবগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। পুনট বাজার এলাকায় হঠাৎ উল্টে যায়। রাসেল ভটভটির নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

নিহত রাসেলের মামা মামুনুর রশিদ ও চাচাতো ভাই রিমন হোসেন জানান, জীবিকার তাগিদে তিনি নিয়মিত ভাঙারি মালামাল সংগ্রহ করে বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করতেন। দুর্ঘটনার খবরে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কালাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দুর্ঘটনার পর কিছু সময় মহাসড়কে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে, পরে তা স্বাভাবিক হয়।

