মেছো বাঘ পিটিয়ে মারার ঘটনায় ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে একটি মেছো বাঘ পিটিয়ে মেরে ফেলার ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার যশোরের শার্শার বন্য প্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম কোটচাঁদপুর থানায় এ মামলা করেন। এতে চারজনকে আসামি করা হয়েছে।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, কোটচাঁদপুরের গুড়পাড়া গ্রামের ড্রাগনচাষি মানিক বিশ্বাসের জমিতে পেতে রাখা জালে মেছো বাঘটি আটকা পড়ে। পরে এটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলে জনতা। ১৯ জানুয়ারি এ ঘটনা ঘটে।
বন্য প্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম জানান, ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃত মেছো বাঘটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় তাঁরা মামলা করেছেন।
কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদউজ্জামান বলেন, মামলার তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্ত শেষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।