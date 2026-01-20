গণভোটে ‘না’ ভোট দেওয়া মানে স্বৈরাচারের পক্ষে দাঁড়ানো: উপদেষ্টা শারমীন মুরশিদ

সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ বলেছেন, ‘গণভোটে “না” ভোট দেওয়া মানে চব্বিশের বিরুদ্ধে যাওয়া। না ভোট দেওয়া মানে স্বৈরাচারের পক্ষে দাঁড়ানো। না ভোট দেওয়া মানে আমাদের বিগত স্বৈরাচারী সংস্কৃতি ছিল সেটার দরজা খুলে দেওয়া।’
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে এক মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
উপদেষ্টা বলেন, ‘গণভোটের জায়গায় আমাদের কোনো নিরপেক্ষতার জায়গা নেই। আমি এটার পক্ষে, আমরা অভ্যুত্থানের পক্ষে, আমার ছেলেমেয়ে যারা মারা গেছে তাদের পক্ষে, হাদির পক্ষে, হয় আমি নতুন বাংলাদেশ চাই অথবা চাই না। আমার দেশে কিছু মানুষ আছে হয়তো যারা বিগত রেজিমে উপকারভোগী, তারা হয়তো পরিবর্তনটা চায় না। আমার তো জানাও দরকার যে কারা চায় না।’
উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ বলেন, ‘এই গণভোটের মধ্য দিয়ে যদি দেখা যায় জনগণ পক্ষে দাঁড়িয়েছে। “হ্যাঁ” বলেছে—তাহলে তো আমার সংস্কারের দ্বার খুলে যাচ্ছে। নইলে আমি আর সেই জায়গাটাই যেতে পারছি না।’