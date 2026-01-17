ঝিনাইদহে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ, ৪ তরুণ আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের মোবারকগঞ্জ রেলস্টেশনে খুলনাগামী আন্তনগর ডাউন রূপসা এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় চার তরুণকে আটক করেছে জিআরপি পুলিশ। শনিবার বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটে এ ঘটনা ঘটে। তবে পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় কেউ আহত হয়নি।
আটক চার তরুণের বাড়ি কালীগঞ্জ শহরে। তাদের বয়স আনুমানিক ১৬-১৭ বছরের মধ্যে।
রেলওয়ে সূত্রে জানা যায়, বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটে মোবারকগঞ্জ রেলস্টেশনে চিলাহাটি থেকে খুলনাগামী ডাউন আন্তনগর রূপসা এক্সপ্রেস ট্রেন এবং খুলনা থেকে রাজশাহীগামী আপ সাগরদাঁড়ি এক্সপ্রেস ট্রেনের ক্রসিং হচ্ছিল। সে সময় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় কয়েকজন তরুণ লাইনের পাশ থেকে রূপসা এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন লক্ষ করে একাধিক পাথর নিক্ষেপ করে। তখন ওই ট্রেনের লোকোমাস্টার (ট্রেনচালক) এসে তাদের থামানোর চেষ্টা করে। এতে উত্তেজিত হয়ে ওই ছেলেরা তাঁকে মারতে যায় এবং ঘটনাস্থলে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সে সময় ট্রেনে থাকা জিআরপি পুলিশ (রেলওয়ে পুলিশ) এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় জড়িত চার তরুণকে আটক করে খুলনায় নিয়ে যায়।
কালীগঞ্জের মোবারকগঞ্জ রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার শাজাহান শেখ জানান, আটক চারজনকে খুলনা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের অথবা অন্য আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সরকারি সম্পত্তিতে এমন পাথর নিক্ষেপের ঘটনা কাম্য নয় কারোর।