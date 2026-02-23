চৌগাছায় দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার মৃত্যু

যশোরের চৌগাছায় দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত চৌগাছা পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের (কুঠিপাড়া-পান্টিপাড়া) সাবেক কাউন্সিলর ও চৌগাছা পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শাহিনুর রহমান শাহিন (৪৫) মারা গেছেন। তিনি চৌগাছা পৌরসভার কুঠিপাড়া গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে ও দুই শিশুসন্তানের জনক।
আজ সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে ঢাকায় বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এর আগে ১৬ ফেব্রুয়ারি বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চৌগাছা পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কুঠিপাড়া মোড়ে তাঁর ওপর হামলা করে দুর্বৃত্তরা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাবেক কাউন্সিলর শাহিনুর রহমান শাহিন চৌগাছা শহরে তাঁর দোকান থেকে বাড়িতে যাওয়ার পথে কুঠিপাড়া মোড়ে দাঁড়িয়ে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এ সময় পেছন থেকে স্থানীয় চিহ্নিত কতিপয় দুর্বৃত্ত এসএস পাইপ দিয়ে তাঁর মাথার পেছন দিকে হামলা করলে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাঁকে যশোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে রাতেই তাঁকে ঢাকায় রেফার্ড করা হয়।
সেখানে আজ সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চৌগাছা পৌরসভার সাবেক (অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক অব্যাহতিপ্রাপ্ত) মেয়র নূর উদ্দিন আল মামুন হিমেল।
চৌগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে এ ঘটনায় থানায় কোনো অভিযোগ করা হয়নি বলেও তিনি জানিয়েছেন।